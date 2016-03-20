La scuola riparte: il saluto del Direttore Generale Donatella D’Amico agli studenti delle Marche
"Vi invito ad affrontare questo nuovo anno con coraggio e con fiducia"
134 Letture0 commenti
A pochi giorni dal suono della prima campanella, la comunità scolastica marchigiana si prepara a vivere un tempo prezioso di apprendimento, di crescita e di condivisione. A segnare questo momento è il saluto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Donatella D’Amico, che con il suo messaggio agli studenti e alle studentesse sottolinea il valore irrinunciabile della scuola e dello studio come fondamento della vita e del futuro della società.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!