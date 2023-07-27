Cena dell’Unità del Partito Democratico L'iniziativa ha dato l'avvio a Senigallia alla campagna elettorale del PD locale per le regionali Marche 2025

Il Partito Democratico di Senigallia ha celebrato l’inizio della campagna elettorale con un importante evento alla presenza dei candidati alle prossime elezioni regionali Chantal Bomprezzi e Maurizio Mangialardi e con la partecipazione di Dario Nardella, già sindaco di Firenze, ora europarlamentare a Bruxelles per il Partito Democratico.

I loro interventi hanno messo in luce la condizione in cui si è venuta a trovare la nostra regione, per sanità, territorio, infrastrutture, economia, dopo 5 anni di governo della destra. Il programma del centrosinistra, con il candidato presidente Matteo Ricci, riesce a dare quell’idea di regione moderna, europea e solidale, che è mancata in questi anni di governo Acquaroli.

Abbiamo chiamato la serata Cena dell’Unità perché questa parola è stata la chiave del nostro lavoro di questi mesi dentro il partito e fuori, nell’incontro con le altre forze politiche di coalizione e nell’incontro con i cittadini e le cittadine.

Come ci ha ricordato la nostra segretaria nazionale Elly Schlein e come proposto dalla stessa Chantal Bomprezzi, segretaria regionale del PD Marche, la parola unità si è riempita di contenuto, di valori e di un percorso ed è diventata bussola e metodo di lavoro per indicarci la via di un programma elettorale vero, concreto, fattivo e condiviso.

Vogliamo ringraziare tutti i 130 iscritti e simpatizzanti che hanno partecipato alla Cena dell’Unità e anche chi non è riuscito ad intervenire ma che ci ha dimostrato disponibilità e presenza in altre forme, con un messaggio o un saluto.

Partiamo dall’Unità e dalla Partecipazione attiva, due parole impegnative sui cui ogni democratico è pronto a cimentarsi con rispetto e generosità.

Concludiamo con la congiunzione che abbiamo scelto per unire le due parole: sempre e comunque la “E” inclusiva sarà lo stile che sottolineerà la nostra unità di partito.