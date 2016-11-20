Senigallia e il grande cinema d’autore si incontrano grazie a Le Notti d’Oro La più importante rassegna mondiale di cortometraggi promossa dall’Académie des César e dall’Accademia del Cinema italiano-Premi David di Donatello

220 Letture Cultura e Spettacoli

Senigallia e il grande cinema d’autore si incontrano grazie a Le Notti d’Oro, la più importante rassegna mondiale di cortometraggi promossa dall’Académie des César e dall’Accademia del Cinema italiano-Premi David di Donatello.

Trentadue cortometraggi che hanno vinto il premio dell’Accademia del cinema del proprio Paese (in Italia il David di Donatello, negli Usa l’Oscar etc.) verranno proiettati in tre serate: il 21 agosto alla Rotonda a Mare e il 25-26 agosto a Piazza Roma a partire dalle ore 21.

L’ingresso è gratuito e per il pubblico sarà quindi una grande occasione per venire a contatto con i capolavori del cortometraggio di tutto il mondo. Sono infatti rappresentati tutti i cinque continenti. I film, ad eccezione ovviamente dell’italiano Domenica sera di Matteo Tortone (vincitore del David di Donatello) saranno sottotitolati in italiano.

L’evento ha ricevuto il patrocinio oneroso di Fondazione Marche Cultura e Film Commission Marche, del Nuovo Imaie e del Comune di Senigallia. Ogni serata sarà aperta da uno o più ospiti (registi, attori, sceneggiatori) e non mancheranno le presenze istituzionali (presidente della Fondazione Marche Cultura e Film Commission Marche, segretario del David di Donatello e altri) che introdurranno le proiezioni con interviste mirate.

Saranno presenti anche gli amministratori locali a sottolineare l’importanza di un evento che segna l’ingresso di Senigallia nel circuito Le Notti d’oro. La città compie così un ulteriore scatto nel proporsi all’attenzione del panorama culturale internazionale attraverso un’arte, quella cinematografica, che recentemente ha visto la Spiaggia di Velluto scelta come set da molte produzioni.

Le notti d’oro si trasformeranno poi in mattinate d’oro il 15 e 16 ottobre quando, con la riapertura delle scuole, una selezione dei 32 cortometraggi partecipanti sarà proiettata al Cinema Gabbiano per gli studenti degli istituti Corinaldesi Padovano, Medi e Pergolesi.

https://www.instagram.com/lenottidoro_senigallia/

