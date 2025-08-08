30 anni di Rotaract a Senigallia Una festa per l'associazione

210 Letture Associazioni

Un traguardo importante, una giornata carica di emozioni e significati: il Rotaract Club Senigallia ha festeggiato i suoi primi 30 anni di attività con un evento speciale ospitato presso il ristorante La Cucina di Susy. Un’occasione per celebrare insieme un lungo cammino fatto di progetti, amicizie e impegno concreto al servizio della comunità.

Il Club, nato ufficialmente nel 1994, in tre decenni è diventato una realtà viva e dinamica del territorio, capace di formare giovani, promuovere iniziative solidali e culturali e creare connessioni significative all’interno della rete rotariana e cittadina. Il Rotaract Club Senigallia, parte integrante della famiglia del Rotary International, opera all’interno del Distretto 2090, che riunisce Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ed è composto da giovani tra i 18 e i 35 anni.

Per festeggiare questo importante anniversario, i soci hanno scelto una formula conviviale e informale: un brunch celebrativo pensato per riunire le tante persone che, nel tempo, hanno fatto parte della grande famiglia del Rotaract senigalliese. All’incontro si sono ritrovati, accanto agli attuali soci, anche la gran parte degli ex presidenti giunti per l’occasione dalle loro attuali residenze sparse in Italia e all’estero. Erano giovani presidenti negli anni della loro militanza nel Club e oggi sono affermati professionisti, medici e imprenditori nei più diversi settori.

Momento centrale della giornata è stata la presentazione del volume “STORIA E FUTURO – 30 anni di passione, impegno e comunità del Rotaract Club Senigallia”, pubblicato da Ventura Edizioni. Il libro ripercorre le tappe principali del Club attraverso testimonianze, immagini e aneddoti, ricordando alcune delle tante iniziative realizzate in questi anni: i tradizionali Concerti di Natale, le diverse raccolte fondi a sostegno delle popolazioni colpite dalle alluvioni, la piantumazione di un tiglio per la Giornata Mondiale della Terra, gli incontri sulla sicurezza stradale con l’associazione Rose Bianche, gli Hawaiian Party estivi a favore dell’AIRC, le donazioni di giocattoli al reparto di pediatria dell’ospedale di Senigallia, il recupero e la ricondizionatura di computer obsoleti per strutture che lavorano con persone disabili, l’acquisto di televisori donati tramite l’AOS al reparto di oncologia, il progetto Discover Senigallia nato per far scoprire la storia e le bellezze artistiche della nostra città, la donazione di dispositivi digitali alle scuole e la raccolta fondi durante il lockdown per sostenere la struttura sanitaria cittadina nella lotta contro il COVID-19. Attività che rappresentano solo una piccola parte dell’impegno portato avanti con costanza e passione.

Molti degli intervenuti hanno sottolineato come l’esperienza di Presidente Rotaract sia stata, oltre che un’occasione per stringere relazioni di amicizia durature nel tempo, anche un anno fondamentale di formazione personale e di crescita della propria capacità di leadership, con un impatto importante nella vita professionale e personale di ciascuno.

Il Trentennale non è stato soltanto un momento di festa, ma anche un’occasione per rinnovare entusiasmo e spirito di servizio, brindando ai successi del passato e guardando con fiducia alle sfide del futuro, nel segno di una tradizione che unisce crescita personale, amicizia e responsabilità verso la comunità.

Il Rotaract Club Senigallia invita tutti a seguire le proprie attività sui canali social ufficiali e a scrivere per avere informazioni o manifestare interesse a partecipare.