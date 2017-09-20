Montignano ospita il Concerto d’Estate dell’Ass. Musica Antica e Contemporanea Domenica 10 agosto alle ore 21.30

Domenica 10 agosto 2025 presso la Torre Albani di Montignano, alle ore 21,30 si terrà il Tradizionale Concerto d’Estate tra Musica, Teatro e Antichi Splendori, organizzato dall’Associazione Musica Antica e Contemporanea, in collaborazione con il Comune di Senigallia, l’Assessorato alla Cultura, dal titolo “Le memorie di Giacomo Casanova (1725)”, con un omaggio al celebre personaggio.

A celebrare il ricordo in musica saranno il Baritono Basso Davide Bartolucci e il Pianista Luca Conti che eseguiranno opere del periodo classico e operistico.

Davide Bartolucci inizia gli studi di canto presso l’Istituto Musicale “G. B. Pergolesi” di Ancona e si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo. Si perfeziona presso l’Accademia del Rossini Opera Festival a Pesaro, all’Opera Studio del Teatro Real di Madrid, alla Scuola dell’Opera di Bologna e all’opera Studio di Tenerife. Nel 2008 vince il Concorso AsLiC, nel 2011 rappresenta l’Italia al Concorso “Singer of World” di Cardiff e nel 2019 vince il Concorso “Anita Cerquetti” di Montecosaro. Debutta al Rossini Opera Festival (Viaggio a Reims) e lavora presso numerosi teatri italiani e stranieri: Teatro Comunale di Bologna (Rondine, Don Pasquale, Gazza Ladra, Elisir d’amore), Teatro San Carlo di Napoli (La serva padrona), Teatro Regio di Torino (Cenerentola), Opera di Firenze (Gianni Schicchi, Serva padrona, Flauto magico), Tenerife (Così fan tutte, Don Giovanni, Maria Stuarda), Madrid (Barbiere di Siviglia), Wexford (Don Bucefalo, Cenerentola), Oviedo (Don Giovanni), Ancona (Tosca, Carmen), Festival Pergolesi Spontini (Servante Maitresse, Le metamorfosi di Pasquale). Nel 2019 ha partecipato all’opera “Marco Polo”, opera in lingua cinese rappresentante della ”Via della seta 2019”, al Teatro di Qhanzhou ed al Teatro “Carlo felice” di Genova (Giugno-Settembre 2019). Ha inciso per la Dynamic la prima registrazione in tempi moderni della farsa di Gaspare Spontini “Le Metamorfosi di Pasquale”. E’ inoltre laureato in Musicologia (Università Alma Mater di Bologna 2013)

Luca Conti Inizia lo studio del Pianoforte all’età di 9 anni seguito del M° Lorenzo Di Bella, con il M° Bruno Bizzarri e con il M° Hugo Aisemberg al conservatorio G. Rossini di Pesaro. Successivamente si trasferisce presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. B. Pergolesi” di Ancona sotto la guida del M° Lorenzo Di Bella con il quale consegue il Diploma di vecchio ordinamento e la Laurea specialistica ad indirizzo Interpretativo/Compositivo. Ha partecipato con ottimi risultati a concorsi tra i quali il “VII Concorso Nazionale giovani musicisti Città di Camerino”. Inoltre ha seguito il seminario musicale internazionale “Tango e Astor Piazzolla” sotto la guida del M° Aisemberg, in varie edizioni ha frequentato i seminari estivi dell’Accademia Pianistica delle Marche sotto la guida del M° Di Bella e del M° Gianluca Luisi. Ha tenuto vari concerti da solista e da pianista accompagnatore, tra i più importanti quello tenutosi nella Cattedrale di Burford (UK) nell’ambito del X anniversario del gemellaggio tra il Comune di Potenza Picena e di Burford. Attualmente, oltre ad espletare attività pianistica, è direttore artistico della stagione musicale “Classica con Brio” del Comune di Porto Sant’Elpidio, ed è anche insegnante di Pianoforte nelle sedi di Semibreve APS, associazione da lui fondata nel 2016 e della quale è anche Presidente.

A rendere vivace la serata sarà la voce di Mauro Pierfederici che rievocherà alcuni testi di Casanova.

In caso di cattivo tempo, il concerto verrà rinviato a data da destinarsi.

Entrata ad ingresso gratuito solo con prenotazione al numero 338-3886704.

da: Ass. Musica Antica e Contemporanea