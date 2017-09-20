Nelle Marche arrivano cinque nuovi treni elettrici monopiano
Il presidente Acquaroli: "La Regione Marche e Trenitalia hanno investito molto in questa nuova flotta"
Presentati questa mattina alle Officine Trenitalia di Ancona cinque nuovi treni elettrici monopiano di ultima generazione con la nuova livrea della flotta del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), che circoleranno da Ancona a Pesaro, Ascoli e Fabriano, toccando tutte le località della Regione.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
