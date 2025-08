Ecco tutte le avversarie della Vigor Senigallia nella Serie D 2025/2026 Rossoblù inseriti nel girone F: li attendono sei derby marchigiani

182 Letture Sport

Ufficializzati nel pomeriggio di lunedì 4 agosto i gironi di Serie D 2025/2026. La Vigor Senigallia è stata inserita nell’F, insieme a squadre marchigiane (la maggioranza del gruppo), abruzzesi, molisane, laziali e romagnole.

Per le Marche, che possono contare su 7 squadre, quindi su parecchi derby regionali, ci sono Vigor Senigallia, Ancona, Fossombrone, Atletico Ascoli, Maceratese (neopromossa), Castelfidardo, Recanatese.

Per l’Abruzzo, che schiera 5 squadre, figurano Chieti, Teramo, Aquila, Giulianova (neopromosso), Notaresco. Per il Molise una squadra, il Termoli. Poi 3 dal Lazio: Sora, Ostiamare e Pomezia (neopromosso). Completa il girone F la Romagna, con 2 società: Sammaurese, e San Marino.

Sfide affascinanti e sentite come il già attesissimo derby con l’Ancona, di scena per la seconda stagione consecutiva, attendono i rossoblù di mister Giuseppe Magi, chiamati a fronteggiare anche corazzate che puntano alla promozione in Lega Pro, come gli stessi dorici, ma pure squadre come Teramo, L’Aquila e Chieti.

Manca ora, per consentire ai tifosi di “cerchiare in rosso” in agenda gli impegni delle varie domeniche da settembre in avanti, l’annuncio dei calendari della stagione 2025/2026 di Serie D, attesi tra il 12 e il 13 agosto.