“Il negazionismo degli indifferenti” ANPI Senigallia interviene sul caso della mozione in Consiglio Comunale sul riconoscimento dello Stato di Palestina

Il Comune di Senigallia ha perso l’occasione di porsi nel solco delle città che vogliono essere portatrici di un messaggio di pace. L’occasione si è offerta, sarebbe stato sufficiente votare in maniera condivisa una mozione presentata in Consiglio Comunale dai gruppi di opposizione senza alcuna intenzione polemica, bensì costruttiva, aspetto questo colto esclusivamente dal consigliere di maggioranza Rebecchini.

Tale mozione non negando ciò che è successo il 7 ottobre proponeva di riconoscere lo Stato di Palestina, di un popolo cioè espropriato della sua terra, costretto a vivere in cattività, sotto perenne controllo dell’esercito israeliano che ha ormai avviato, per ordine del governo Netanyahu, una vera e propria campagna di sterminio definitivo (dicasi genocidio), per ora nella striscia di Gaza, ma è ormai chiaro che non si fermerà lì.

Di fronte a questa enorme tragedia senza fine e alla proposta di una parte del Consiglio Comunale di prendere una posizione netta per fermare la guerra e riconoscere i diritti di un popolo per troppo tempo negati, il Sindaco Olivetti e la sua Giunta hanno scelto al momento della discussione la fuga. Sono usciti dall’aula, lasciando il pallino ai loro consiglieri, che dapprima smarriti hanno chiesto una sospensione della seduta per confrontarsi tra loro, proponendo poi al ritorno un rinvio della discussione sulla mozione in una eventuale commissione.

Cosa ci fosse di così complicato da decidere di rinviare il confronto forse un giorno proveranno a spiegarlo ai senigalliesi.

Era una mozione di pace, con l’obiettivo di portare all’attenzione del governo centrale una opinione sempre più diffusa nel paese: la necessità di rendere operativi, efficaci gli strumenti della diplomazia per cercare di fermare la guerra e la necessità di sospendere la vendita di armi allo stato di Israele, ma anche di sospendere la spesa pubblica illimitata del nostro paese.

Possibile non cogliere l’urgenza della situazione?

Possibile non abbiano colto, i consiglieri di maggioranza, la disumana inadeguatezza della parola “rinvio“?

Rinvio! Proposta inaccettabile per i proponenti e anche per quei cittadini, diversi presenti in aula, che dall’invasione dell’Ucraina e poi dopo il 7 ottobre stanno portando instancabilmente in piazza la testimonianza di una volontà e una politica di pace. Proposta inaccettabile ancor più nel momento in cui è stata motivata in termini pretestuosi e addirittura privi di un minimo di conoscenza (il consigliere della Lega Argentati: “A quanto mi risulta la Palestina non è uno stato, non ha un confine, non esiste”) e con un atteggiamento, da parte dell’altro consigliere leghista Schiavoni, a dir poco sopra le righe arrivando addirittura a mettere in dubbio le testimonianze che arrivano dai teatri di guerra.

Il negazionismo degli indifferenti.

L’ANPI ringrazia tutti quei cittadini l’altro ieri presenti in aula, condivide con loro lo scandalo di quella indifferenza e continuerà a collaborare con la Scuola di Pace, la Rete per la Pace e ad incoraggiare i propri iscritti a condividere le loro campagne nel solco della nostra Costituzione che, non dimentichiamolo mai e non lo dimentichino i nostri amministratori, “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle vertenze internazionali”.