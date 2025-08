Concorso docenti primaria, i chiarimenti dell’Ufficio scolastico regionale "Ci impegniamo a concludere le procedure concorsuali entro il 10 settembre"

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, al fine di garantire la massima trasparenza e chiarezza, interviene in merito all’annullamento della graduatoria relativa al recente concorso pubblico per docenti della scuola primaria PNRR2, unicamente per la classe di concorso EEEE.