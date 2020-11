Cambia la forma ma non la sostanza, anche nelle Marche una raccolta “dematerializzata” La Colletta Alimentare 2020 adotta una nuova modalità: dal 21 novembre all’8 dicembre, si dona pure online

96 Letture Associazioni

L’iniziativa storica del Banco Alimentare vedrà quest’anno una Colletta “dematerializzata”: dal 21 novembre all’8 dicembre saranno disponibili alle casse dei supermercati delle card da 2, 5 e 10 euro che verranno convertite in prodotti alimentari per tante persone in difficoltà.