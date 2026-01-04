Logo farmacieFarmacie di turno


Primarie Centrosinistra 11 gennaio 2026. Tu Noi Senigallia

Alla Fenice di Senigallia Umberto Orsini e Franco Branciaroli

In scena con "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon

Cultura e Spettacoli
Gli straordinari Umberto Orsini e Franco Branciaroli sono “I ragazzi irresistibili” di Neil Simon, in scena il 14 gennaio al Teatro La Fenice di Senigallia nella stagione proposta da Comune e AMAT con la collaborazione della Compagnia della Rancia e il contributo di MiC e Regione Marche.

Due grandi maestri del teatro italiano si ritrovano insieme per ridare vita a questo testo, un vero e proprio classico modeno, nel tentativo di cogliere tutto quello che lo rende più vicino al teatro di Beckett (Finale di Partita) o Cechov (Il Canto del Cigno), piuttosto che a un lavoro di puro intrattenimento.

In questo omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole e deliziose manie e tragiche miserie, li affianca la regia di Massimo Popolizio che ritrova nei due protagonisti quei compagni di strada coi quali ha condiviso tante esperienze tra le più intense e significative del teatro di questi anni.

Ispirata alla vita di una famosa coppia di artisti del vaudeville, Joe Smith e Charles Dale, The Sunshine Boys di Neil Simon debuttò a Broadway nel 1972 con la regia di Alan Arkin. Numerosi e di grande successo nei decenni successivi gli allestimenti teatrali in tutto il mondo e, con la sceneggiatura dell’autore, pluripremiata la versione cinematografica del 1975 diretta da Herbert Ross, protagonisti Walter Matthau e George Burns. Del 1995 è la trasposizione per il piccolo schermo statunitense affidata a due stelle di prima grandezza: Woody Allen e Peter Falk.

Condividono il palco con Orsini e Branciaroli gli attori (in ordine di entrata) Flavio Francucci, Giorgio Sales, Emanuela Saccardi, Sara Zoia. La voce del regista televisivo è di Massimo Popolizio. Le scene sono firmate da Maurizio Balò, i costumi da Gianluca Sbicca, le luci da Carlo Pediani e il suono da Alessandro Saviozzi. Lo spettacolo è prodotto da Teatro de Gli Incamminati, Compagnia Orsini, Teatro Biondo Palermo in collaborazione con CTB Centro Teatrale Bresciano e AMAT e Comune di Fabriano.

La stagione di prosa della Fenice prosegue con I tre Moschettieri. Opera Pop fuori abbonamento il 24 gennaio, e Scandalo di Ivan Cotroneo con Anna Valle e Gianmarco Saurino il 30 gennaio. A seguire Il misantropo di Molière con la regia di Andrée Ruth Shammah è in cartellone il 24 marzo e La moglie fantasma con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo ultimo degli appuntamenti con la prosa, il 10 aprile.

Biglietteria e informazioni Teatro La Fenice (tel. 071/7930842 e. 335/1776042); biglietterie AMAT (tel. 071/2072439) online vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Inizio ore 21. ***

Pubblicato Venerdì 9 gennaio, 2026 
alle ore 12:51
