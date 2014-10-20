A Senigallia centrosinistra chiamato a scelta tra Lion e Romano – VIDEO del confronto Ultime battute prima della chiusura della campagna elettorale in vista delle Primarie di domenica 11 gennaio 2026

Si è svolto nella serata di giovedì 8 gennaio all’Auditorium San Rocco di Senigallia l’ultimo confronto tra Marco Lion e Dario Romano, candidati alle elezioni primarie del centrosinistra, che domenica 11 gennaio daranno un nome al candidato sindaco della coalizione alle prossime elezioni comunali della primavera 2026.

Si è trattato di uno degli ultimi atti della campagna elettorale che in queste settimane sta coinvolgendo forze politiche e civiche di Senigallia in una competizione tra i comitati “Presenti per il futuro”, a supporto di Romano, e “Senigallia Cambia. Cambia Senigallia”, per Lion.

All’appuntamento del San Rocco, ai due candidati sono state rivolte, con la moderazione di Mauro Pierfederici, una serie di domande proposte dai referenti delle testate giornalistiche della città, che hanno affrontato temi che spaziavano dal turismo al recupero urbanistico, dagli impianti sportivi alla viabilità, dalle frazioni alle priorità una volta eletti.

Qui i link per poter rivedere l’incontro, trasmesso in diretta su Facebook e suddiviso in due parti per alcuni problemi tecnici, che hanno purtroppo causato il taglio di un paio di domande.

Confronto Lion-Romano dell’8 gennaio 2026 – Prima parte

Confronto Lion-Romano dell’8 gennaio 2026 – Seconda parte

Queste le domande che la nostra redazione ha rivolto ai due candidati:

1 – Quale strategia avete per aree che a Senigallia sono in abbandono, come le ex colonie Uisp di lungomare Da Vinci o l’ex Hotel Marche, che andrà nuovamente all’asta nel 2026? Pensate, o avete già in mente, a progetti di recupero? E in che orizzonti temporali?

2 – In queste settimane abbiamo potuto ascoltare quello che filtra come opinione dei cittadini, riguardo alle vostre candidature, ovviamente si tratta di considerazioni sia positive, che negative. Per la domanda prendiamo spunto dalle seconde: la candidatura di Lion sarebbe “quella dei soliti Verdi, nulla di nuovo, solito gruppetto di persone, difficilmente appoggiabile da aree più centriste in caso di vittoria alle primarie…”, mentre quella di Romano sarebbe “forse acerba, non del tutto unitaria anche nel PD, di una figura non abbastanza conosciuta in città, nata in mancanza di candidature più forti…”. Come rispondete, ognuno per il suo ambito, a queste critiche?

3 – E’ caldo il tema degli impianti sportivi: Ponterosso ancora al palo, progetti alle fasi preliminari per Campo Boario e nuova piscina, sulla Cittadella dello Sport delle Saline non si vede ancora la mano della gestione comunale. Come vi muoverete in questi ambiti?

Nelle settimane precedenti, quando erano state da poco annunciate le candidature di Dario Romano e Marco Lion, Senigallia Notizie aveva già incontrato i due esponenti per altrettante interviste condotte dal direttore Massimo Mariselli. Ve le riproponiamo qui di seguito.

“Ecco perché mi candido a sindaco” – Senigallia Notizie intervista Marco Lion

Senigallia Notizie intervista Dario Romano: “Mia candidatura all’insegna dell’ascolto”