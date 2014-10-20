M5S, primarie: “Dario Romano nostro candidato e prossimo sindaco di Senigallia” Il Movimento 5 Stelle scioglie le riserve e si schiera alle elezioni dell'11 gennaio 2026. Ecco le motivazioni della scelta

Il Movimento 5 Stelle alle primarie di coalizione di domenica 11 gennaio appoggerà Dario Romano, che in primavera diventerà il Sindaco di Senigallia per i prossimi 10 anni.

Come Movimento 5 Stelle non abbiamo voluto un candidato di bandiera solo per far vedere che esistiamo. Basta con questi giochetti. A noi interessa solo il programma (di cui Dario Romano si è fatto garante) e quindi il bene dei cittadini, perché noi stessi siamo cittadini e non politici, né affaristi né palazzinari.

Noi vogliamo che Senigallia subisca una rivoluzione dal punto di vista del sociale, del lavoro, della sanità, del diritto all’abitare.

Per la prima volta nella storia della nostra città il centrosinistra si è riunito per affrontare insieme le prossime elezioni amministrative. Abbiamo lavorato per 7 mesi unicamente al programma. Abbiamo formato gruppi di lavoro che hanno messo a punto un elenco di cose da mettere in pratica per cambiare in meglio il volto della città. E solo nelle ultime riunioni, come è giusto che fosse, sono nate le candidature per le primarie.

Tutte le istanze portate dal Movimento 5 Stelle sono state recepite. E ci sembrava giusto che a condurre il vessillo del Candidato Sindaco fosse un esponente del Partito Democratico. Questo per due motivi fondamentali:

– A Senigallia non si può prescindere dal PD, il partito che continua ad avere il 30 per cento dei voti ed è di gran lunga il movimento che raccoglie più consensi in città. I partiti sono fatti da persone, non da entità astratte o sempre uguali. Il Partito Democratico, dopo la sconfitta delle ultime elezioni cittadine nel 2020, che è stata salutare per comprendere alcuni errori, ha cambiato segretario, parte della classe dirigente, volti nuovi tra gli attivisti e, per ultimo, il candidato Sindaco, Dario Romano.

– Dario Romano non è un politico di professione, ha il suo lavoro. Non è portato da nessun vecchio apparato di partito. E’ stato presente a tutte le riunioni ed iniziative fatte dal centrosinistra. Sempre pronto all’ascolto e al confronto. Conosce alla perfezione la macchina amministrativa e la sua città, Senigallia, che ama e per cui si sta spendendo al cento per cento. E, altra cosa importante, ha 39 anni. Quindi preparato e giovane, due elementi fondamentali per cambiare volto alla città in 10 anni.

Con Dario Romano Senigallia avrà nuova vita. E’ stato così lungimirante da convincere Carlos Moreno, uno dei più famosi architetti del mondo, che ha contribuito a trasformare Parigi, a fornire delle idee concrete per Senigallia. Moreno ha creato un modello di urbanistica sostenibile che mira a rendere i servizi essenziali accessibili entro 15 minuti a piedi o in bicicletta, riducendo la dipendenza dall’auto e migliorando la qualità della vita urbana.

Basta quindi palazzoni per ricchi e cementificazioni selvagge per arricchire i soliti noti.

Come Movimento 5 Stelle consideriamo fondamentale (ed il PD lo ha finalmente compreso e Romano lo ha fatto suo) difendere a tutti i costi il nostro Ospedale e le strutture socio-sanitarie, tramite un Comitato di Salute Pubblica (senza spese o compensi) dove TUTTI VOI sarete coinvolti. 45mila cittadini che faranno sentire una unica voce in Regione. E che chiederanno conto anche ai dirigenti del loro lavoro, non solo ai politici. Una rivoluzione mai vista prima!

Stessa cosa per le vasche di espansione. Prima neanche una, con Olivetti solo una vasca in quasi 6 anni. Una miseria che con piogge forti non servirebbe a nulla. E i cittadini ancora vivono nel terrore. Quindi indicheremo un gruppo di esperti che ogni mese relazionerà la cittadinanza sullo stato di avanzamento dei lavori. Basta nascondere sempre tutto e non far sapere nulla!

Con Romano ci siamo trovati d’accordo sul fatto di chiedere una fattiva collaborazione con l’Erap per mettere in sicurezza le case popolari esistenti, e per creare un piano di sviluppo edilizio sociale che permetta di dare una risposta concreta a chi ha bisogno di un alloggio e non può permetterselo.

Come è stato fatto a Genova, istituiremo un salario minimo di 9 euro lordi all’ora per i lavoratori impiegati negli appalti e nelle concessioni comunali, con l’obiettivo è combattere il lavoro sottopagato, tutelare i lavoratori più deboli e riconoscere il valore del lavoro.

Ed infine la creazione di un Polo Museale, che sarà il primo delle Marche e diventerà un punto di riferimento nazionale.

Centro e frazioni, Marzocca (che da sola è una piccola cittadina), insieme a Cesano e Cesanella. Tutti insieme, tutti coinvolti per rendere Senigallia unica.

Movimento 5 Stelle Senigallia (Parte del gruppo territoriale Val Misa)