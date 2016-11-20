La prevenzione salva la vita! Questo lo slogan scelto dalla UOC Screening Oncologici della AST Ancona per invitare tutte le aventi diritto a partecipare allo screening offerto alle donne

Gennaio è stato scelto, a livello mondiale, come mese della sensibilizzazione sul tumore della cervice uterina: un’occasione per ricordare, ancora una volta, come l’arma più efficace per sconfiggere questo tumore sia la prevenzione. L’eliminazione del tumore della cervice uterina, che è causato dall’infezione sessualmente trasmessa più diffusa al mondo e che ha un’alta incidenza e mortalità laddove i programmi di prevenzione non funzionano, è l’obiettivo di sanità pubblica che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato nel 2018 attraverso la strategia “90-70-90”: vaccinare il 90% delle ragazze contro l’HPV entro i 15 anni, sottoporre a screening il 70% delle donne entro i 35 anni e garantire un trattamento al 90% dei casi diagnosticati.

In Italia, il Sistema Sanitario Nazionale, mette a disposizione gratuitamente tutti gli strumenti: la vaccinazione contro l’HPV che viene offerta a tutti i ragazzi e ragazze dai 12 anni; lo screening con l’HPV test a cui vengono invitate a partecipare tutte le donne dai 30 ai 64 anni e con il pap test offerto alle donne dai 25 ai 29 anni non vaccinate; le migliori terapie attualmente disponibili sia per le lesioni precancerose sia per quelle tumorali.

Nella Regione Marche tutte le donne comprese nella fascia target vengono invitate a partecipare allo screening organizzato dalle rispettive AST di appartenenza con una lettera spedita all’indirizzo di residenza.

Il Servizio Screening Oncologici della AST Ancona ricorda che, per concordare l’appuntamento o per ricevere informazioni, è sufficiente contattare la Segreteria Screening Oncologici al Numero Verde 800.267.267, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, oppure scrivere una mail all’indirizzo screening.ast.an@sanita.marche.it