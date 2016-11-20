“Insieme per gli altri”, il grazie degli organizzatori San Rocco gremito a Senigallia per il concerto

136 Letture Cultura e Spettacoli

L’Orchestra “Insieme per gli Altri” desidera ringraziare il pubblico e tutte le persone che hanno reso possibile il concerto benefico “Insieme per gli altri: la Colonna sonora della solidarietà – Quando la musica diventa cinema”, tenutosi sabato 3 gennaio alle ore 18:00 presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia.



È stata una serata intensa e partecipata, nata con uno scopo preciso: trasformare la musica in un gesto concreto di vicinanza. L’iniziativa, infatti, è stata realizzata a favore di AOUPI Onlus – Ospedale Umanitario Pediatrico: l’intero ricavato della serata è stato devoluto all’Associazione AOUPI, a sostegno dei suoi progetti e del suo impegno sul fronte dell’assistenza pediatrica.

Durante la serata, l’Orchestra si è esibita in una selezione di grandi colonne sonore del cinema. Un ringraziamento speciale va ai solisti Matteo Pio Borazio AL Flauto di Pan, Filippo Ronconi alla Tromba, che hanno impreziosito il programma con sensibilità e personalità; al direttore, maestro Samuele Faini, per la guida musicale e umana; al direttore artistico, Simone Tisba, per la visione e la cura del progetto; e all’organizzatore, l’Associazione culturale Bellanca, nella persona della Presidente Patrizia Servizi, per il lavoro instancabile, la sensibilità e l’attenzione mostrata.

Senigallia ha rappresentato il primo appuntamento del 2026, dopo un 2025 particolarmente significativo: 50 eventi nell’arco dell’anno e 244 appuntamenti complessivi nella storia dell’Orchestra. Numeri che raccontano una continuità fatta di presenza reale, collaborazione e fiducia, con un’idea semplice: portare la musica dove può generare incontro, ascolto e sostegno.

L’Orchestra “Insieme per gli Altri” prosegue la propria attività con molti appuntamenti già programmati e con progetti che intrecciano cultura e responsabilità sociale. Tra quelli in corso, di particolare rilievo l’iniziativa “Scuola, musica, sport e inclusione”, che vede l’Orchestra impegnata negli istituti a indirizzo musicale della Regione Marche, per rafforzare la partecipazione, il senso di comunità e le opportunità educative attraverso esperienze condivise.

Per ulteriori informazioni: pagina Facebook ufficiale dell’Orchestra

https://www.facebook.com/orchestradifiatiinsieme