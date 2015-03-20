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Liste d’attesa, crescono le prestazioni nelle Marche

Oltre 202mila nel solo mese di aprile 2026

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Conferenza stampa sulle liste d'attesa

Crescono le prestazioni sanitarie e migliora il quadro delle liste d’attesa nelle Marche: ad aprile 2026 hanno superato quota 202 mila, con un aumento del 12,3% rispetto allo stesso mese del 2025, risultato favorito dall’introduzione di un nuovo sistema di gestione delle agende.

I dati sono stati presentati martedì 12 maggio ad Ancona nel corso di una conferenza stampa in Regione alla quale hanno partecipato l’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro, il direttore del Dipartimento Salute Antonio Draisci, la direttrice dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) Flavia Carle e il Responsabile unico dell’assistenza sanitaria (Ruas) Marco Pompili.

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Regione Marche
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Pubblicato Sabato 16 maggio, 2026 
alle ore 4:00
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