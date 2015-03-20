Tra Borghi e Natura: online il Virtual Tour dei 30 borghi arancioni delle Marche Disponibile anche il serious game "Il Segreto del Guardiano dell'Ambra"

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Sono online i primi due prodotti digitali del progetto Tra Borghi e Natura: un virtual tour tridimensionale di tutti i 30 borghi Bandiera Arancione delle Marche e il serious game Il Segreto del Guardiano dell’Ambra, ambientato negli stessi borghi. Entrambi i prodotti sono stati co-creati con il contributo diretto di giovani dai 14 ai 35 anni, protagonisti dell’intero processo di produzione.

Il progetto è promosso dall’Associazione Culturale Next ETS (fosforo: la festa della scienza) di Senigallia in qualità di capofila, in partenariato con la Fondazione Caritas Senigallia ETS e con il coinvolgimento diretto di quattro istituti scolastici del territorio: l’IIS Polo 3 di Fano, il Liceo Statale Enrico Medi di Senigallia, il Liceo Scientifico, Musicale e Coreutico G. Marconi di Pesaro, l’IIS Corinaldesi Padovano di Senigallia.

Nel ruolo di collaboratore del bando l’Associazione Gusta l’Arancione e Gusta il Blu che ha supportato anche finanziariamente l’idea. Tra Borghi e Natura nasce da un’idea semplice quanto ambiziosa: affidare ai giovani il compito di raccontare il territorio in cui vivono, dotandoli degli strumenti della cultura digitale più avanzata. Attraverso laboratori condotti nelle scuole e un corso professionalizzante di montaggio in tecnologie immersive, studenti e giovani adulti hanno lavorato fianco a fianco con professionisti del settore audiovisivo e culturale.

In questa fase vengono lanciati due prodotti: Il Serious Game Il Segreto del Guardiano dell’Ambra è un’avventura narrativa ambientata nei borghi Bandiera Arancione delle Marche. Il giocatore veste i panni del Guardiano della Memoria: risolve enigmi legati alla cultura locale, raccoglie oggetti simbolici, interagisce con personaggi storici e affronta scelte che influenzano l’esito della storia. Il titolo è giocabile sia con visori VR sia da desktop e dispositivi mobili, senza necessità di installazioni.

Il Virtual Tour dei Borghi Arancioni offre un’esperienza immersiva tridimensionale dei 30 borghi Bandiera Arancione delle Marche, esplorabile direttamente dal browser. Piazze, vicoli e scorci panoramici diventano il palcoscenico di hotspot interattivi che raccontano storia, tradizioni e prodotti tipici di ogni comunità, accompagnati da uno storytelling audio originale. Il tour è accessibile gratuitamente su traborghienatura.org/it/tour e sarà distribuito anche tramite codici QR su materiali fisici presenti nei borghi, per connettere la visita in presenza all’esperienza digitale.

Il risultato è una piattaforma culturale digitale, accessibile gratuitamente all’indirizzo traborghienatura.org che valorizza la rete dei 30 borghi certificati Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano. Le Marche condividono con l’Umbria il primato nazionale per numero di borghi con questo riconoscimento, a testimonianza di un patrimonio storico, paesaggistico e culturale di straordinaria densità.

Tra i territori coinvolti c’è anche Gradara, uno dei borghi simbolo delle Marche e della rete delle Bandiere Arancioni. “Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni per questa bellissima idea progettuale, capace di coniugare innovazione, valorizzazione dei piccoli borghi e protagonismo giovanile», dichiara Filippo Gasperi, Sindaco di Gradara. «È particolarmente significativo vedere come i giovani siano stati coinvolti attivamente nella costruzione di strumenti digitali e narrativi che rendono il nostro patrimonio culturale più accessibile e coinvolgente. L’utilizzo del gioco come strumento di conoscenza, scoperta e socialità rappresenta una chiave strategica per avvicinare nuove generazioni ai territori e alle loro identità». Per Gasperi, il tema del gioco come strumento culturale è centrale anche per il Comune di Gradara: «È un tema sul quale il Comune di Gradara è da sempre molto sensibile e impegnato, convinto che proprio attraverso il gioco sia possibile costruire comunità più consapevoli, inclusive e partecipi”.

Anche Giuliano Ciabocco Sindaco di San Ginesio è intervenuto personalmente: “Collaboriamo da anni con l’Associazione Culturale Next e siamo molto felici che, anche in questa occasione, il progetto abbia saputo valorizzare i giovani del nostro territorio, rendendoli protagonisti di un percorso capace di promuovere la Regione Marche e tutti i suoi 30 Borghi arancioni. Un’iniziativa che unisce partecipazione, creatività e promozione culturale, contribuendo a raccontare in modo nuovo la bellezza e l’identità dei nostri borghi.”

Il progetto è finanziato dalla Regione Marche – Politiche giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale con il FNPG 2023 nell’ambito del bando TRAMA: l’arTE Racconta le MArche”.

Sito: https://traborghienatura.org