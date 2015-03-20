Screening gratuito per la prevenzione del diabete di tipo 2 e delle patologie cardiovascolari Prende il via la sperimentazione nell'ascolano

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Prende il via nella provincia di Ascoli Piceno la sperimentazione dello screening gratuito per la prevenzione del diabete di tipo 2 e delle patologie cardiovascolari.

L’iniziativa è rivolta ai cittadini residenti che hanno compiuto 50 anni ed è promossa dalla Regione Marche, dall’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS Marche) e dall’AST di Ascoli Piceno, nell’ambito del progetto europeo JACARDI – Azione congiunta sulle patologie cardiovascolari e il diabete. Obiettivo del progetto è ridurre l’impatto di queste malattie nei Paesi europei, sia sul piano individuale che su quello sociale.

Lo screening è destinato ai cittadini nati nel 1976 e residenti nella provincia di Ascoli Piceno, che riceveranno a casa una lettera di invito con tutte le indicazioni per prenotare l’appuntamento. Il controllo è rapido, semplice e completamente gratuito: in pochi minuti consente di valutare il rischio di sviluppare diabete e patologie cardiovascolari e di ricevere indicazioni utili per migliorare lo stile di vita e la salute.

Il progetto JACARDI – Azione congiunta sulle patologie cardiovascolari e il diabete – nasce con l’obiettivo di ridurre l’impatto di queste malattie nei Paesi europei, sia dal punto di vista sanitario che sociale. Diabete di tipo 2 e patologie cardiovascolari sono infatti tra le principali cause di problemi di salute nella popolazione adulta e spesso si sviluppano senza sintomi evidenti per anni, venendo individuate solo quando hanno già provocato danni a organi vitali come cuore, reni, occhi o sistema nervoso.

Proprio per questo la prevenzione e l’individuazione precoce dei fattori di rischio rappresentano strumenti decisivi per tutelare la salute dei cittadini.

LE DICHIARAZIONI

“La Regione Marche è fortemente impegnata nel rafforzamento delle politiche di prevenzione – dichiara Paolo Calcinaro, assessore alla Sanità della Regione Marche – Continuare ad investire sulla prevenzione e sulla promozione della salute significa offrire ai cittadini strumenti concreti per conoscere il proprio stato di salute e intervenire in modo tempestivo sui fattori di rischio. Controlli semplici, gratuiti e accessibili come questi aiutano a rendere le persone più consapevoli e contribuiscono in modo diretto a migliorare la qualità della vita e il benessere delle comunità”.

“La prevenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per migliorare la salute della popolazione – sottolinea Flavia Carle, direttrice dell’Agenzia Regionale Sanitaria –ARS, nel progetto JACARDI, ha il compito di sviluppare e mettere a sistema programmi basati sulle evidenze scientifiche, in grado di individuare precocemente i fattori di rischio e orientare le persone verso comportamenti salutari”.

“La prevenzione rappresenta una delle leve più importanti per tutelare la salute della popolazione – afferma Antonello Maraldo, direttore generale dell’AST di Ascoli Piceno – Come Azienda sanitaria abbiamo il compito di tradurre sul territorio le strategie regionali di prevenzione, mettendo a disposizione servizi efficaci e vicini ai cittadini. Attraverso questo screening possiamo individuare tempestivamente situazioni di rischio che, se trascurate, potrebbero evolvere in patologie più complesse. È un’occasione importante per rafforzare il rapporto con la comunità e promuovere percorsi di salute condivisi”.

“Il nostro Dipartimento è impegnato quotidianamente nella promozione di stili di vita sani e nella diagnosi precoce delle principali patologie croniche – aggiunge Claudio Angelini, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’AST di Ascoli Piceno – Bastano pochi minuti per ottenere una valutazione personalizzata e ricevere indicazioni mirate per migliorare il proprio benessere. È un intervento semplice, ma di grande valore per la salute pubblica”.

COME SI SVOLGE

Durante lo screening vengono raccolte alcune informazioni attraverso un breve questionario sugli stili di vita e vengono rilevati parametri clinici come pressione arteriosa, peso e circonferenza vita. È inoltre previsto un semplice test con puntura del dito. Al termine del controllo, ogni partecipante riceverà una valutazione del proprio rischio, l’individuazione di eventuali fattori di rischio modificabili, consigli personalizzati per migliorare lo stile di vita ed eventuali indicazioni per approfondimenti con il medico di medicina generale.

La partecipazione è gratuita ed è riservata ai cittadini che ricevono la lettera di invito. La prenotazione può essere effettuata tramite i consueti canali regionali: sportelli CUP dell’AST di Ascoli Piceno, farmacie abilitate o CUP regionale. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13 ai numeri 800 098 798 da telefono fisso (tasto 4), 0721 177 9301 da cellulare (tasto 4) e 071 999 8010 da cellulare (tasto 4). Al momento della prenotazione è necessario avere con sé la lettera di invito.

Lo screening viene effettuato in due sedi per garantire una maggiore accessibilità: ad Ascoli Piceno, presso il Dipartimento di Prevenzione in viale Marcello Federici, Palazzina ex GIL, ambulatorio n. 3 al piano terra; a San Benedetto del Tronto, presso il Dipartimento di Prevenzione in piazza Nardone 19, ambulatorio n. 2 al primo piano.