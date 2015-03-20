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Si è concluso il Giro delle Marche in Rosa

Doppia felicità per Valeria Valgonen a Offida nella frazione di chiusura: tappa e maglia finale

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Sport
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Giro delle Marche in Rosa

Nonostante la pioggia e il freddo, Offida ha archiviato con successo il Giro delle Marche in Rosa.

La russa Valeria Valgonen della Toyota Valencia Sav è riuscita in un colpo solo a centrare il doppio bersaglio con una prova maiuscola, aggiudicandosi sia la frazione conclusiva che la classifica generale del Giro, ideato dalla Società Ciclo Amanti Offida di Gianni Spaccasassi in sinergia con la Born to Win di Roberto Baldoni, ideatore della corsa giunta alla nona edizione.

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Redazione Senigallia Notizie
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Pubblicato Sabato 16 maggio, 2026 
alle ore 2:30
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