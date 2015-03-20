Fondazione ARCA espande la cultura accessibile: dagli scaffali di Mondadori e Feltrinelli fino al Salone del libro di Torino La rete “LeggereTutti” si espande per la gioia di dislessici, disgrafici, DSA, ma anche ipovedenti o soggetti con sindrome dello spettro autistico

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In occasione del Maggio dei Libri, la rete “LeggereTutti” si espande per la gioia di dislessici, disgrafici, DSA, ma anche ipovedenti o soggetti con sindrome dello spettro autistico!



La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) e gli Inbook (libri illustrati con il testo interamente trasposto in CAA) approdano nelle librerie grazie alla Fondazione ARCA di Senigallia.

Nata nel 2015, “LeggereTutti” è una rete di biblioteche attente alle esigenze dei lettori diversamente abili, dove si possono trovare collezioni di in-book, libri in CAA e libri 2.0.

La filiera “LeggereTutti”si apre ora ulteriormente al territorio, coinvolgendo 2 importanti librerie come la Mondadori e la Feltrinelli. In particolare saranno il Mondadori Bookstore di Senigallia e la libreria Feltrinelli di Ancona che accoglieranno uno scaffale “LeggereTutti” con libri in simboli e in CAA.

Parallelamente sono pronti a partire tre laboratori didattici incentrati sugli Inbook. Tra i titoli protagonisti spicca “Un viaggio In ARCA…”, già presentato durante gli eventi del mese dell’autismo promossi da Fondazione ARCA e durante il festival Edunova, e che si appresta a sbarcare anche al Salone del Libro di Torino, dove sarà presentato venerdì 15 maggio.

Ma la visione di Fondazione ARCA non si ferma alla pagina scritta. Recentemente, durante la BIT di Milano, la Fondazione ha dato prova di come la comunicazione accessibile possa rivoluzionare anche l’accoglienza. Nell’ambito della seconda edizione del progetto della regione Marche denominato “Marche for All” è stato presentato il piano “Turismo Autism Friendly: inclusivo in ogni luogo in ogni spazio” un modello di ospitalità inclusiva appunto, dove gli Inbook diventano strumenti essenziali per permettere a chiunque di vivere la bellezza del territorio in totale autonomia.

Per saperne di più

La Fondazione ARCA ETS vi aspetta a Senigallia per scoprire un mondo dove la cultura non lascia indietro nessuno.

Sede: Via Maierini 34 (dietro il Comune), Senigallia

Web: www.fondazionearca.org

Social: @fondazione.arca (Instagram) | Fondazione ARCA – Autismo relazioni cultura e arte (Facebook)

Contatti: 071 9711589