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Approvato il nuovo modello organizzativo del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale

L'assessore Calcinaro: "Con questo provvedimento diamo maggiore autonomia funzionale alle strutture"

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Cronaca
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Paolo Calcinaro

Avranno maggiore autonomia organizzativa l’Officina Trasfusionale e il Centro Regionale Sangue. È questa una delle principali novità del nuovo modello organizzativo del Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT) approvato dalla Giunta regionale, che ridisegna il sistema trasfusionale delle Marche con l’obiettivo di renderlo coordinato e integrato.

Il provvedimento definisce le linee guida del nuovo assetto e affida all’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e alla direzione del DIRMT la sua attuazione. Le attività di verifica e monitoraggio saranno invece seguite dal Dipartimento Salute e dall’Agenzia Regionale Sanitaria, ciascuno per le proprie competenze.

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Regione Marche
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Pubblicato Sabato 16 maggio, 2026 
alle ore 2:00
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