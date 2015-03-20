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Simona Romagnoli candidata consigliera - Senigallia al Centro - Elezioni comunali Senigallia 2026

Anche nelle Marche la campagna FAI di sensibilizzazione #FAIbiodiversità

Il 23 e 24 maggio camminate nella biodiversità in 25 Beni FAI in tutta Italia e oltre 100 iniziative organizzate dalle Delegazioni FAI

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Orto sul Colle dell'Infinito a Recanati

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra ogni 22 maggio, il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano presenta la campagna di sensibilizzazione #FAIbiodiversità e propone un ricco calendario di attività nella natura e visite speciali con esperti e guide d’eccezione, tra cui le Camminate nella biodiversità in programma sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 in 25 Beni FAI da Nord a Sud, e oltre 100iniziative organizzatedalla rete di volontari delle Delegazioni FAI in tutta Italia.

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