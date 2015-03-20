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Indetto il concorso letterario “Racconti marchigiani 2026”

Pubblicato il bando che si propone di promuovere alcuni dei migliori talenti della letteratura contemporanea italiana

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Cultura e Spettacoli
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scrittura, poesia

La casa editrice indipendente Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) indice il concorso letterario “Racconti marchigiani 2026”. La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutte le persone, italiane o straniere, nate, residenti o domiciliate nelle Marche.

L’oggetto del concorso riguarda esclusivamente la sezione narrativa. Gli autori intenzionati a partecipare al concorso dovranno inviare racconti inediti e redatti in lingua italiana. Possono partecipare al medesimo testi già premiati in altri concorsi, purché sempre inediti e redatti in lingua italiana.

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Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Sabato 16 maggio, 2026 
alle ore 3:30
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