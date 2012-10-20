Calcio: ultima in casa di una stagione incredibile per il Real Porto Senigallia Sabato 16 maggio al Bianchelli arriva l'Europa Calcio Loreto. Poi una gustosa merenda per tutti gli appassionati

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Il Real Porto Senigallia attende l’Europa Calcio Loreto, sabato 16 maggio alle 15.00, al Bianchelli. Penultima giornata, ultima da vivere in casa e da onorare al massimo.

I ragazzi sono carichi, dopo aver già scritto la storia in una stagione incredibile, in cui hanno vinto campionato e Coppa Marche!

La società vi ricorda che abbiamo organizzato una gustosa merenda per il dopo partita. Porchetta, vino e brindisi!

Tutto gentilmente offerto dal club e invito aperto a ogni appassionato possibile. Tra cui i nostri meravigliosi partner, tutti invitati a partecipare, e cogliamo l’occasione per ringraziarli di nuovo: i nostri sogni non potrebbero esistere senza il loro supporto!

Vi aspettiamo al Bianchelli per un altro sabato di festa!

da Real Porto Senigallia ASD