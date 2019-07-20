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XIX Congresso Uil Marche l’11 e 12 maggio a Senigallia

"Marche 2026: Territorio, Lavoro e Futuro. La voce della UIL tra Comunità e Cambiamento"

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Congresso Regionale 2026 UIL Marche

XIX Congresso Regionale della UIL Marche, in programma l’11 e 12 maggio 2026 a Senigallia, presso il Teatro La Fenice e la Rotonda a Mare.

Il Congresso rappresenta uno dei momenti più significativi della vita democratica e sindacale della UIL e sarà dedicato al tema “Marche 2026: Territorio, Lavoro e Futuro. La voce della UIL tra Comunità e Cambiamento”.

Un’occasione di confronto pubblico sulle grandi trasformazioni che attraversano il mondo del lavoro, il sistema produttivo, il welfare e i territori marchigiani.

Al centro del dibattito vi sarà il concetto di “comunità”, inteso non come parola astratta ma come scelta concreta capace di rimettere al centro la persona, il lavoro di qualità, la coesione sociale e la riduzione delle disuguaglianze territoriali.

Tra gli ospiti attesi il Segretario Generale UIL PierPaolo Bombardieri, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Enrico Quagliarini, il Vescovo Gianpiero Palmieri e numerosi rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni.

Due giornate che vedranno la partecipazione di rappresentanti istituzionali, del mondo accademico, economico, sociale e sindacale, insieme a delegati e delegate provenienti da tutta la regione.

da UIL Marche

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