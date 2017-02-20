Donazione alla Neurologia di Senigallia Un gesto di generosità e altruismo dalla famiglia di Raffaella Balducci, che prestò a lungo servizio in ospedale

Una serie completa di televisori per le stanze di degenza ed un personal computer munito di stampante sono stati donati al reparto di Neurologia di Senigallia dalla famiglia di Raffaella Balducci, prematuramente scomparsa il 24 luglio 2025.

Raffaella ha prestato a lungo servizio nell’Ospedale “Principe di Piemonte”, Ufficio back office, occupandosi delle agende di prenotazione per le varie attività ambulatoriali e strumentali. Stimata e apprezzata, tutti hanno avuto modo di conoscerla ed interfacciarsi con lei, apprezzandone dedizione e professionalità nonché le qualità umane nelle relazioni con il pubblico. Questa mattina i familiari sono stati ospiti del reparto, diretto dal dottor Luigino De Dominicis, con tanti colleghi e la Direzione Medica Sanitaria della AST Ancona.

Un omaggio, dunque, a Raffaella, che nel corso della malattia era stata ospite nel reparto di Neurologia di Senigallia circondata dall’affetto dei suoi cari. Al termine di questa esperienza la famiglia ha deciso di donare alla Neurologia una serie completa di televisori per le stanze di degenza ed un PC munito di stampante, di supporto alle attività assistenziali, testimoniando generosità e vicinanza nei confronti di coloro che si trovano ad affrontare un percorso di malattia di qualsiasi natura.

“Ho conosciuto Raffaella al mio arrivo a Senigallia – ha affermato il primario, il dr Luigino De Dominicis – interagendo con lei negli anni per la pianificazione delle attività ambulatoriali. Oltre alle indiscusse capacità professionali, ho imparato ad apprezzarne la totale dedizione al lavoro e le qualità umane quali bontà d’animo, disponibilità e gentilezza nei rapporti interpersonali. Ci sembra giusto condividere questi ricordi, nella memoria e nel cuore di ognuno di noi, con i familiari di Raffaella ai quali esprimo, a nome della Neurologia tutta, gratitudine per la donazione e per le parole di apprezzamento”.

Ringraziamenti sono giunti a tutto il personale della Neurologia, collaboratori medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici di neurofisiopatologia, per il lavoro che svolgono quotidianamente a servizio di tutti i pazienti.

Da oggi, dunque, il reparto è dotato di nuovi televisori, uno per camera, e di un nuovo computer, strumenti che aiuteranno a migliorare il comfort assistenziale e l’attività. Un gesto di generosità e altruismo per cui si ringraziano i familiari nel ricordo di una collega che rimarrà nei cuori di tutti.

da AST Ancona