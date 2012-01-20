“Pimpa. Il musical a pois” al teatro La Fenice di Senigallia Martedì 6 gennaio in prima regionale

La stagione di prosa del Teatro La Fenice di Senigallia promossa da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche propone fuori abbonamento e in prima regionale martedì 6 gennaio con lo spettacolo Pimpa. Il musical a pois realizzato da Fondazione Aida su testo di Altan con la collaborazione e la regia di Enzo d’Alò e le musiche di Eleonora Beddini.

Pimpa, Il musical a pois nasce per celebrare i cinquant’anni di uno dei personaggi più iconici del panorama italiano: la celebre cagnetta Pimpa creata da Altan.

In una combinazione unica di teatro musicale e letteratura classica, la celebre cagnolina a pois rossi verrà catapultata nel mondo di William Shakespeare, in un’ambientazione storica suggestiva che unisce le radici veronesi alla magia del teatro shakespeariano. Le sue storie si intrecceranno con i temi universali delle opere del Bardo, creando un ponte tra l’immaginazione infantile e il teatro classico.

In scena i cantanti attori Gloria Zamprogno, Jacopo Violi, Matteo Fresch, Irene Albanese, con i musicisti Eleonora Beddini e Chiara Todeschi tastiere, Alberto Bavieri e Luca Todeschi chitarre, Sara Sole violino, Başak Canseli Çifci violoncello, Stefano Eccher tromba, Michele Nascente trombone, Tommaso Ruggero batteria e percussioni. Le voci aggiuntive sono di Giulia Mattarucco e Jacopo Violi. Eleonora Beddini firma direzione musicale e arrangiamenti con Chiara Todeschi, che cura produzione, programmazione e mix.

Le coreografie dello spettacolo, prodotto dalla veronese Fondazione Aida, sono di Elisa Cipriani, le scene di Luca Zanolli, i costumi Mariangela Mazzeo, la consulenza artistica Simone Dini Gandini, il disegno luci di Alberto Gottardi.

Biglietteria Teatro La Fenice biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket o su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Informazioni Teatro La Fenice 071/7930842 negli orari di apertura, tel. 335/1776042, feelsenigallia.it e AMAT 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 17.