Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Road Service - Trasporto merci, noleggio veicoli, vendita pellet e legna - Monte Porzio (PU)

“Pimpa. Il musical a pois” al teatro La Fenice di Senigallia

Martedì 6 gennaio in prima regionale

127 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
"Pimpa. Il musical a pois"

La stagione di prosa deTeatro La Fenice di Senigallia promossa da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche propone fuori abbonamento e in prima regionale martedì 6 gennaio con lo spettacolo Pimpa. Il musical a pois realizzato da Fondazione Aida su testo di Altan con la collaborazione e la regia di Enzo d’Alò e le musiche di Eleonora Beddini.

Pimpa, Il musical a pois nasce per celebrare i cinquant’anni di uno dei personaggi più iconici del panorama italiano: la celebre cagnetta Pimpa creata da Altan.

In una combinazione unica di teatro musicale e letteratura classica, la celebre cagnolina a pois rossi verrà catapultata nel mondo di William Shakespeare, in un’ambientazione storica suggestiva che unisce le radici veronesi alla magia del teatro shakespeariano. Le sue storie si intrecceranno con i temi universali delle opere del Bardo, creando un ponte tra l’immaginazione infantile e il teatro classico.

In scena i cantanti attori Gloria Zamprogno, Jacopo Violi, Matteo Fresch, Irene Albanese, con i musicisti Eleonora Beddini e Chiara Todeschi tastiere, Alberto Bavieri e Luca Todeschi chitarre, Sara Sole violino, Başak Canseli Çifci violoncello, Stefano Eccher tromba, Michele Nascente trombone, Tommaso Ruggero batteria e percussioni. Le voci aggiuntive sono di Giulia Mattarucco e Jacopo Violi. Eleonora Beddini firma direzione musicale e arrangiamenti con Chiara Todeschi, che cura produzione, programmazione e mix.

Le coreografie dello spettacolo, prodotto dalla veronese Fondazione Aida, sono di Elisa Cipriani, le scene di Luca Zanolli, i costumi Mariangela Mazzeo, la consulenza artistica Simone Dini Gandini, il disegno luci di Alberto Gottardi.

Biglietteria Teatro La Fenice biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket o su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Informazioni Teatro La Fenice 071/7930842 negli orari di apertura, tel. 335/1776042, feelsenigallia.it e AMAT 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 17.

Amat
Amat
Pubblicato Domenica 4 gennaio, 2026 
alle ore 7:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura