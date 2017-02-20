Controlli al quartiere Piano di Ancona Identificate 123 persone, 36 con precedenti

165 Letture Fuori dalle Mura

Proseguono i controlli settimanali della Polizia di Stato, disposti dal Questore Capocasa d’intesa con il Prefetto Valiante, nel quartiere Piano ad Ancona.



Il servizio da parte della Questura di Ancona, in collaborazione col Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche di Perugia, è stato messo in campo nelle giornate di ieri 16 e sin dalle prime ore del mattino di oggi 17 febbraio, mediante una vigilanza dinamica con autovetture con colori d’istituto, nella zona degli Archi, della stazione ferroviaria e di piazza Ugo Bassi, piazza D’Armi, viale Cristoforo Colombo, via Giordano Bruno, corso Carlo Alberto e vie limitrofe.

Nel complesso sono state identificate n. 123 persone, di cui n. 36 con precedenti, e sono stati controllati n. 78 veicoli mediante diversi posti di controllo.

Un quarantenne italiano è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 poiché sorpreso con mezzo grammo di sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi detenuto per uso personale.

Il Questore Capocasa dichiara: “I servizi straordinari di controllo del territorio nel Quartiere Piano sono volti a garantire una sempre migliore vivibilità del territorio attraverso la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti, la promozione e tutela della legalità, perseguendo ogni condotta illecita, nonché la prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici.”