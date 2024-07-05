Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

“Altro che “inesattezze” sugli incrementi tariffari: a parlare sono i fatti e una lettera firmata da tutti gli Enti Gestori”

Dario Romano: "Provare a screditare chi solleva il problema è un errore politico e istituzionale"

154 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Dario Romano

Nei giorni scorsi ho denunciato pubblicamente la situazione critica delle residenze per anziani, a Senigallia come nel resto delle Marche. In risposta, ho ricevuto un triplo attacco frontale da Fratelli d’Italia, con Canafoglia, Bello e Petetta che hanno parlato di “inesattezze”. Addirittura il consigliere-commissario Canafoglia ha dichiarato: “lei si candida a Sindaco di Senigallia ed è preoccupante che non conosca queste procedure, avventurandosi in critiche senza conoscerle”. Peccato che, proprio mentre partivano gli attacchi politici, tutti gli Enti Gestori abbiano scritto al Presidente Acquaroli e all’assessore Calcinaro una lettera durissima che conferma punto per punto quanto denunciato. Tra gli Enti Gestori è presente anche la Fondazione Città di Senigallia.

In quella lettera si parla chiaramente di promesse fatte e non mantenute, di aumenti tariffari annunciati e poi resi di fatto inaccessibili. Nei fatti, di regole cambiate in corsa dopo le elezioni regionali. Altro che polemiche: sono atti ufficiali che raccontano una crisi reale, che riguarda strutture, lavoratori e soprattutto famiglie. Nel frattempo i costi continuano ad aumentare, mentre i ristori regionali restano insufficienti. Il rischio è evidente: che il peso di queste scelte ricada sugli anziani e su chi se ne prende cura ogni giorno.

Di fronte a questo scenario, provare a screditare chi solleva il problema è un errore politico e istituzionale. La verità è che gli Enti Gestori chiedono risposte e un confronto immediato, non slogan né scaricabarile. Per questo rilancio con forza una proposta semplice: aprire subito un tavolo politico e tecnico con Regione, AST, Comuni ed Enti Gestori. Mettiamo da parte le polemiche e rimettiamo al centro il bene comune, perché la dignità degli anziani e la tenuta del sistema sociosanitario valgono più di qualsiasi propaganda.

