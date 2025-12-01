Alessandra Frulla oro agli Europei di nuoto Masters La senigalliese vince con record dei campionati

223 Letture Sport

Come di consueto, dopo l’evento degli atleti d’elite, segue la manifestazione riservata agli atleti master che quest’anno si è svolta dal 10 al 14 dicembre sempre nell’impianto natatorio della città di Lublino in Polonia.

Nel folto gruppo di atleti italiani, presente anche la nostra Alessandra Frulla che si cimentata nei 200 misti, specialità e distanza che non nuotava da anni!

Gara nuotata alla grande da Alessandra che prende la testa nella frazione a rana e chiude in 2’32’’ 95, record dei campionati, davanti alla norvegese Astrid Eliasen, terza posizione per la britannica Kelly Mcintosh

“Fatica testa e cuore, in questi 200 misti , che 23 anni fa ho vinto agli europei (nella doppia distanza ) in nazionale giovanile, ed oggi di nuovo, con altre consapevolezze e ci ho messo tutto. Ho mantenuto la promessa, grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa avventura…è stato meraviglioso!!!. Faccio con passione questo sport anche se non può essere paragonato a quando ero atleta in età giovanile, però è sempre una soddisfazione gareggiare, togliersi qualche soddisfazione e soprattutto vivere l’ambiente master con tutti coloro che condividono questa passione con sacrificio visto che occorre “incastrare” gli allenamenti tra gli impegni familiari e di lavoro”

Alessandra Frulla fa parte del gruppo numeroso di atleti master dell’Adriakos Senigallia, tutti tesserati per il Team Marche, che si allenano nell’impianto del molinello a Senigallia sotto la guida del coach Andrea Cavalletti. Prossimi appuntamenti sono i campionati regionali di Fabriano, il meeting di Fano in primavera per poi chiudere la stagione, come di consueto, con i campionati italiani di Riccione.

Adriakos Senigallia