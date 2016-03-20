“Residenze per anziani: il vero nodo è il cambio di regole in corsa” "Canafoglia interviene nel dibattito in qualità di commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia, ma è al tempo stesso consigliere regionale della maggioranza che ha cambiato le regole"

234 Letture Politica

“Residenze per anziani: il vero nodo è il cambio di regole in corsa”

Prendo atto della piccata replica del consigliere-commissario Corrado Canafoglia, che tuttavia continua a eludere il punto centrale della questione che ho posto: la Regione Marche ha cambiato le regole in corso d’opera, smentendo nei fatti gli impegni e gli annunci pubblici fatti nei mesi precedenti.

Gli atti regionali originari prevedevano un finanziamento rivolto a tutte le strutture residenziali per anziani, senza subordinare l’erogazione delle risorse al preventivo completamento di nuovi percorsi autorizzativi o di accreditamento.

Solo successivamente, con una modifica sostanziale delle condizioni, sono stati introdotti vincoli che hanno di fatto escluso la quasi totalità delle strutture, lasciando benefici concreti a pochissimi casi.

È questo cambio di regole in corsa che va spiegato, perché ha prodotto effetti concreti e negativi sul territorio, smentendo aspettative legittimamente create.

In questo contesto, non può essere ignorata una questione di correttezza istituzionale.

Corrado Canafoglia interviene nel dibattito in qualità di commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia, ma è al tempo stesso consigliere regionale della maggioranza che quegli atti li ha approvati e successivamente modificati.

Risulta quindi inopportuno che, ricoprendo questi ruoli istituzionali, utilizzi una risposta su un tema così delicato per rivolgermi domande o valutazioni di natura politica legate alla mia candidatura a sindaco di Senigallia, che nulla hanno a che vedere con il merito delle scelte regionali sulle residenze per anziani.

Il confronto deve restare sulle decisioni assunte, sulle promesse fatte e sulle risposte mancate a strutture e famiglie, non essere spostato su piani personali o su dinamiche elettorali estranee al tema. Sono discussioni che non appassionano nessuno, nè tantomeno mi interessano.

Resta inoltre senza risposta un altro punto centrale: il bando di sostegno economico alle famiglie, annunciato da mesi e ancora non pubblicato, mentre le rette continuano a pesare su anziani e caregiver.

Il punto politico è chiaro: erano state promesse risorse a tutte le strutture e alle famiglie; oggi quelle risorse non arrivano perché le regole sono state cambiate strada facendo.

Su questo servono risposte. Non distrazioni.

Dario Romano

Consigliere comunale