Le leggende del rock a Civitanova Marche Grande concerto in teatro venerdì 21

124 Letture Fuori dalle Mura

Il Teatro Rossini si prepara a vibrare al ritmo delle grandi leggende del rock. Venerdì 21 novembre, alle ore 21:00, il sipario si alzerà su “Rock Legends”, un evento che promette di trasformare la platea in un’arena sonora, dove la storia del rock prenderà forma attraverso le voci e gli strumenti di alcuni tra i più iconici protagonisti della scena internazionale.

Sul palco saliranno artisti che non hanno bisogno di presentazioni. Doogie White, già voce di Rainbow e Michael Schenker, porterà con sé l’eredità del rock britannico più epico, quello fatto di melodie potenti e ritornelli scolpiti nell’anima. Tim “Ripper” Owens, l’uomo che ha raccolto l’eredità di Rob Halford nei Judas Priest, sarà la furia controllata del metal, con una voce capace di squarciare l’aria e dominare ogni registro. Mark Boals, interprete raffinato e tecnico, già al fianco di Yngwie Malmsteen, rappresenterà l’anima virtuosa dell’hard rock, dove la melodia è tanto necessità quanto arte.

A rappresentare il cuore pulsante del rock italiano ci sarà Pino Scotto, con la sua voce ruvida e vissuta, capace di raccontare storie di strada e battaglie quotidiane con la sincerità di chi ha vissuto ogni parola. Lino Vairetti, storico frontman degli Osanna, porterà invece la visione del progressive mediterraneo, con un canto che sa di liturgia e sperimentazione. A completare il cast, gli Atomic Rooster con Steve “Boltz” Bolton, chitarrista che ha attraversato le stagioni più intense del rock britannico, dai The Who a Paul Young, e che oggi torna a infiammare il palco con la sua band storica.

Accanto a loro, una band di musicisti italiani di altissimo livello: Nazzareno Zacconi ed Emiliano Tessitore alle chitarre, Francesco Caporaletti al basso, Alessio Palizzi alla batteria e Giuseppe Cioffi alle tastiere. Una formazione capace di restituire con rispetto e passione le sonorità che hanno fatto la storia, senza cadere nella trappola della nostalgia sterile. Ogni nota sarà un tributo vivo, ogni assolo una dichiarazione d’amore per un genere che ha cambiato il mondo.

“Rock Legends” non sarà solo un concerto, ma un’esperienza totale. Sarà un viaggio attraverso le epoche del rock, dalle radici blues al metal più feroce, passando per il progressive e il classic rock che hanno segnato intere generazioni.

Per chi ama la musica, sarà l’occasione di ascoltare dal vivo voci e strumenti che hanno scritto pagine indelebili. Per chi ama il teatro, sarà uno spettacolo che unisce racconto e suono in un’unica, potente narrazione. Il Teatro Rossini, per una notte, tornerà a essere cattedrale del rock. I biglietti sono già disponibili su VivaTicket e presso le biglietterie dei teatri di Civitanova Marche. Chi ama il rock sa che certe occasioni non si ripetono.