Coldiretti Marche festeggia le donne rurali "Imprenditoria femminile protagonista dell’agricoltura moderna e multifunzionale"

Oltre un’azienda agricola su quattro (il 27%) nelle Marche ha una guida al femminile, imprenditoria che conferma la nostra regione tra le principali per quanto riguarda la multifunzionalità.

Delle 5.890 realtà femminili del settore primario, infatti, sono molte quelle che si sono affacciate a un concetto moderno di agricoltura e alla possibilità di erogare servizi come ristorazione, accoglienza, welfare, fattorie didattiche, vendita diretta ed eventi. Tutte attività collaterali che rappresentano circa un terzo del pil agricolo. Lo rivela Coldiretti Donne Marche alla vigilia della Giornata mondiale delle Donne Rurali che si celebra mercoledì, 15 ottobre, dopo l’istituzione nel 2007 da parte dell’Onu per riconoscere “il ruolo chiave delle donne rurali nel promuovere lo sviluppo rurale e agricolo, contribuendo alla sicurezza alimentare e allo sradicamento della povertà rurale”.