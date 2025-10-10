Ricandidatura di Olivetti a Sindaco di Senigallia: pieno sostegno dalla Lega "Punto di riferimento saldo, amministratore che sa ascoltare e agire nell'interesse esclusivo dei cittadini di Senigallia"

Esprimiamo pieno sostegno a Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia, in vista delle prossime elezioni comunali del 2026. In questi anni, Olivetti ha dimostrato con i fatti cosa significhi amministrare con serietà, competenza e attenzione al territorio, restituendo ai cittadini una città più sicura, ordinata e capace di guardare al futuro.

Il lavoro svolto dalla sua amministrazione, in sinergia con la Regione e con il Governo, ha portato risultati concreti su temi fondamentali come la ricostruzione post-alluvione, il rilancio del turismo e il sostegno al tessuto economico e sociale.

La Lega riconosce in Massimo Olivetti il punto di equilibrio e di sintesi di una coalizione che ha saputo dimostrare unità, capacità amministrativa e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini. Il lavoro portato avanti in questi anni è la testimonianza di come un centrodestra unito, guidato da valori di serietà, efficienza e ascolto del territorio, possa garantire stabilità e risultati tangibili.

La Lega rivendica con orgoglio il proprio ruolo da protagonista in questa squadra, consapevole che la continuità del progetto avviato con Olivetti rappresenti la migliore garanzia per lo sviluppo e il futuro di Senigallia.

Massimo Olivetti è un punto di riferimento saldo, un amministratore che sa ascoltare e agire nell’interesse esclusivo dei cittadini di Senigallia. Per questo, ribadiamo con convinzione il nostro appoggio alla sua candidatura, certi che la continuità del buon governo sia la scelta migliore per la città.

on. Giorgia Latini

Segretario regionale Lega Marche