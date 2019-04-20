Consultori familiari: la Uil Marche denuncia deficit di strutture e il silenzio della Regione La segretaria Mazzucchelli: "Indebolire questa rete significa colpire uno dei pilastri della sanità pubblica territoriale"

“Mancano all’appello cinque consultori familiari nelle Marche per rispettare gli standard di legge — uno ogni 20mila abitanti, come previsto dalla normativa nazionale — ma dalla Regione nessuna risposta alle nostre sollecitazioni”. È l’allarme che la Uil Marche rilancia a partire dall’ultima indagine del servizio Stato Sociale e del servizio Coesione e Territorio della Uil nazionale sullo stato dei consultori familiari.