Pasquini Dr.ssa Claudia
Corsi di Ju jitsu 2025/26 a Senigallia per bambini, ragazzi e adulti

Torna la passeggiata in rosa Fidapa

Il 5 ottobre a Senigallia

Cronaca
Tutto pronto a Senigallia per il ritorno della “Passeggiata in Rosa per la Vita”, l’evento che da tredici anni colora Senigallia di solidarietà e speranza.
 

E con le iscrizioni online è garantito il kit composto da t-shirt tecnica rosa, cappellino, zainetto, barretta energetica, acqua, assicurazione e ristoro.
La camminata, organizzata dalla Fidapa BPW di Senigallia, si svolge domenica 5 ottobre con partenza alle ore 10 dal Foro Annonario. Un percorso di circa 4,5 chilometri che attraverserà il centro storico e il lungomare, trasformandosi in un festoso serpentone rosa aperto a tutti: donne, giovani, famiglie, bambini e anche amici a quattro zampe.
La manifestazione, evento nazionale della Fidapa BPW Italy, nasce per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle malattie oncologiche femminili, sulla promozione di corretti stili di vita e sostiene la ricerca e le associazioni impegnate accanto ai malati oncologici di AOS e ANDOS. Un evento, realizzatao con la collaborazione dell’Atletica Senigallia, reso possibile anche grazie ai patrocini di Regione Marche, del Comune di Senigallia, dei Comuni dell’Unione Terre di Marca Senone, del Coni e del Panathlon Club, e al sostegno di numerosi sponsor privati.
Per chi si si iscrive online al seguente link https://api.endu.net/r/i/94446 è possibile ritirare il kit sabato 4 ottobre dalle ore 15.30 alle 19 in piazza Saffi o domenica 5 ottobre dalle 8.30 alle 9.30 al Foro Annonario. È possibile anche iscriversi sul posto, sempre sabato 4 ottobre in piazza Saffi e la mattina di domenica ma solo fino a esaurimento kit.
Camminiamo insieme per la prevenzione, per i sani stili di vita e per la solidarietà: ti aspettiamo!
 
 
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Giovedì 2 ottobre, 2025 
alle ore 11:11
