La Polisportiva Senigallia ha preso parte al Campionato di specialità Gold di ginnastica ritmica Ottimi risultati per le ginnaste in gara

179 Letture Sport

Sabato 27 Settembre, presso il Pala Cesari di Fabriano, si è svolta la prova unica del Campionato di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica, indetto dalla Federazione Ginnastica d’ Italia.

Si sono sfidate in pedana ginnaste provenienti da tutte le Marche, presentando come da programma federale due esercizi a scelta tra cerchio, palla, clavette e nastro individuali.

Per la Polisportiva Senigallia si sono susseguite:

– SIRIA CARRIERI classificata al 3° posto al cerchio e al 1° posto alla palla nella categoria Junior 1

– IRENE ROCCHETTI classificata al 2° posto alle clavette nella categoria Junior 2

– GAIA CARRIERI classificata al 3° posto al cerchio nella categoria Senior 1.

Tutte le ginnaste si sono classificate per la fase successiva, la zona tecnica interregionale che vedrà sfidarsi ginnaste provenienti da Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna nel prossimo mese di Ottobre.

Consapevoli che c’è margine di miglioramento tecnico tutto lo staff è già pronto per rimettersi al lavoro per la successiva prova, cercando di porre attenzione sugli errori commessi e cercando di infondere più sicurezza e capacità artistica nelle proprie atlete.

Complimenti alle ginnaste e in bocca al lupo per la fase successiva!