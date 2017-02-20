Logo farmacieFarmacie di turno


Uno sguardo più ampio sulla sanità e non solo nella VIDEO intervista a Marco Rizzo

Nuovo incontro con uno dei candidati consiglieri regionali delle Marche: toccati stavolta anche temi nazionali e internazionali

Politica
Marco Rizzo

Marco Rizzo, candidato al Consiglio Regionale delle Marche in vista delle Elezioni Regionali 2025, è l’ospite della settima intervista della serie che Senigallia Notizie sta proponendo nei giorni finali della campagna elettorale.

L’incontro con Rizzo, espresso nel collegio di Pesaro-Urbino dalla lista Democrazia Sovrana e Popolare a sostegno del candidato presidente Claudio Bolletta, che potete guardare integralmente nel video seguente e sul canale Youtube di Senigallia Notizie, si è mosso sui temi della sanità regionale, ma in questo caso, interloquendo con un esponente che viene da diverse esperienze parlamentari ha scelto di dare un taglio anche nazionale, finendo per toccare anche temi di politica internazionale.

Massimo Mariselli intervista Marco RizzoIn vista delle prossime elezioni, la redazione di Senigallia Notizie sta raccogliendo le posizioni dei candidati locali di Senigallia e del collegio della provincia di Ancona su un tema centrale: la sanità pubblica.

Guarda tutte le interviste realizzate ai candidati

 

Fuori dalle Mura