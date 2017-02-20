Uno sguardo più ampio sulla sanità e non solo nella VIDEO intervista a Marco Rizzo Nuovo incontro con uno dei candidati consiglieri regionali delle Marche: toccati stavolta anche temi nazionali e internazionali

Marco Rizzo, candidato al Consiglio Regionale delle Marche in vista delle Elezioni Regionali 2025, è l’ospite della settima intervista della serie che Senigallia Notizie sta proponendo nei giorni finali della campagna elettorale.

L’incontro con Rizzo, espresso nel collegio di Pesaro-Urbino dalla lista Democrazia Sovrana e Popolare a sostegno del candidato presidente Claudio Bolletta, che potete guardare integralmente nel video seguente e sul canale Youtube di Senigallia Notizie, si è mosso sui temi della sanità regionale, ma in questo caso, interloquendo con un esponente che viene da diverse esperienze parlamentari ha scelto di dare un taglio anche nazionale, finendo per toccare anche temi di politica internazionale.

In vista delle prossime elezioni, la redazione di Senigallia Notizie sta raccogliendo le posizioni dei candidati locali di Senigallia e del collegio della provincia di Ancona su un tema centrale: la sanità pubblica.

