Sanità e futuro dell’Ospedale di Senigallia: interviste ai candidati consiglieri regionali La redazione di Senigallia Notizie offre la possibilità di rispondere in VIDEO a sei domande su un tema molto sentito dai cittadini

Le elezioni regionali Marche 2025, in programma per domenica 28 e lunedì 29 settembre, vedono in campo 18 liste collegate a 6 candidati alla Presidenza della Regione.

La sanità e, in particolare, il futuro dell’Ospedale di Senigallia restano il tema più sentito dai cittadini.

In vista delle prossime elezioni, la redazione di Senigallia Notizie intende raccogliere le posizioni dei candidati locali di Senigallia e del collegio della provincia di Ancona su un tema centrale: la sanità pubblica.

Le 6 domande ai candidati consiglieri

1 – Autonomia e gestione ospedaliera

Il nuovo Piano Sanitario riconosce autonomia ai presidi ospedalieri provinciali. Quale sarà la vostra linea politica sul futuro dell’Ospedale di Senigallia: autonomia vera con responsabilità diretta oppure integrazione con Jesi e Fabriano?

2 – Personale e reparti

In diversi reparti (ORL, Oculistica, Fisiatria) la carenza di personale riduce i servizi e allunga le liste d’attesa. Quali impegni concreti assumete per garantire più medici, infermieri e operatori sanitari a Senigallia entro la prossima legislatura?

3 – Liste d’attesa e CUP

I tempi di attesa per visite ed esami restano tra i problemi più sentiti dai cittadini. Quali soluzioni proponete per ridurre drasticamente le liste d’attesa e migliorare il sistema CUP, anche con strumenti digitali moderni?

4 – Pronto Soccorso e 118

Il nuovo Pronto Soccorso è atteso da anni e la centrale 118 non ha ancora una sede adeguata. Entro quali tempi vi impegnate a completare la nuova struttura e con quale piano di rafforzamento del personale di emergenza-urgenza?

5 – Continuità assistenziale e Casa di Comunità

La futura Casa di Comunità è vista come strumento per ridurre accessi impropri al Pronto Soccorso. Come pensate di organizzarla a Senigallia e con quali servizi minimi garantiti ai cittadini?

6 – Visione generale per la sanità pubblica locale

Al di là dei singoli reparti, quale modello di ospedale avete in mente per Senigallia nei prossimi 5 anni: un presidio territoriale “di serie B” o un ospedale completo con tutte le funzioni essenziali per un bacino di 80.000 abitanti?

Parte 1 – Invito ai candidati: ospedale di Senigallia al centro del dibattito

La redazione di Senigallia Notizie invita tutti i candidati al Consiglio della Regione Marche e i rappresentanti delle liste collegate a partecipare ad un ciclo di interviste dedicate al tema più sentito nella nostra città: il futuro dell’Ospedale di Senigallia. Le interviste saranno raccolte e pubblicate su www.SenigalliaNotizie.it e su www.sn24.it per offrire ai cittadini una base concreta di confronto.

Vogliamo dare pari spazio a ogni candidato per spiegare le proprie posizioni, le proposte e gli impegni concreti sul tema della sanità territoriale, partendo dalle necessità del nostro presidio ospedaliero.

La redazione è disponibile a raccogliere adesioni e a calendarizzare gli incontri: i candidati o i referenti delle liste possono contattare la nostra redazione per fissare l’intervista. Per informazioni e adesioni contattare 3487274851 o scrivere a redazione@senigallianotizie.it

Candidati Presidenti, Liste e Candidati Consiglieri del Collegio di Ancona

Francesco Acquaroli (Centrodestra, presidente uscente)

Civici Marche: Sergio Solari, Yasmin Al Diry, Giuseppina Codias, Samantha Micucci, Ennio Santoni, David Urbinati, Ilaria Bizzarri, Rocco Volpentesta, Silvia Cecconi

Fratelli d’Italia: Marco Ausili, Mirella Battistoni, Goffredo Brandoni, Giacomo Bugaro, Corrado Canafoglia, Simone Cola, Angelica Lupacchini, Milva Magnani, Sirena Rosciani

Lega: Alessandra Amadio, Antonella Andreoli, Elena Campagnolo, Gianfranco Boccoli, Simona Lupini, Paolo Notari, Luca Paolorossi, Pietro Bologna, Luca Santarelli

UDC – Liste Civiche: Tania Belvederesi, Luigino Bronzini, Valerio Massimo Calamante, Federica Carbonari, Dina Cimarelli, Federica Favia, Dino Latini, Arianna Marsico, Mattia Morbidoni

Forza Italia: Mirko Bilò, Chiara Biondi, Fabrizio Balzani, Linda Elezi, Marco Battino, Manuela Caucci, Tiziano Consoli, Lauretta Giulioni, Roberto Paradisi

I Marchigiani per Acquaroli: Giovanna Trillini, Paola Candi, Diego Casaccia, Luigi Coppari, Federico Filonzi, Marco Gnocchini, Patrizia Palini, Cecilia Possenti, Graziano Stacchiotti

Noi Moderati: Luca Natalucci, Lorenzo Gini, Antonio Colletta, Sandro Antonelli, Laura Pietrella, Natascia Palombi, Paola Guasco, Susy Campanelli, Simona Martini

Matteo Ricci (Centrosinistra)

Alleanza Verdi Sinistra: Francesca Bianchi, Caterina Di Bitonto, Tommaso Melacotte, Andrea Nobili, Caterina Osimani, Enrico Pergolesi, Emilio Romagnoli, Agnese Santarelli, Eleonora Stefanini

Lista Civica Matteo Ricci Presidente: Antonio Mastrovincenzo, Cristina Andreoli, Lorenzo Beccaceci, David Bruffa, Alice Cavalieri, Antonella Dattilo, Roberto Maccaroni, Patrizia Pesaresi, Davide Pucci

Pace Salute Lavoro: Gloria Baldoni, Mauro Borioni, Paolo Campanelli, Nicola Candria, Massimo Rossi, Simona Sabbatini, Patrizia Santoncini, Roberta Sforza, Arnaldo Troiani

Progetto Marche Vive: Michele Caporossi, Fabiola Caprari, Maria Paola Cassarani, Giacomo Guida, Giuseppe Manzotti, Massimo Marcellini, Francesca Rosati, Tommaso Sanna, Giuseppina Siracusa Petracca detta ‘Pina’

Avanti con Ricci: Caterina Belelli, Martina Bonci, Flavia Ciola, Diego D’Adderio, Achille Ginnetti, Giuliano Enrico Paolo Gnagnatti, Mario Paglialunga, Marco Simoni, Jurgina Xhani

Movimento 5 Stelle: Sergio Romagnoli, Ivana Camilletti, Francesco Prosperi, Daniela Pieragostini, Damiano Ragnini, Rossana Moretti, Ruggero Fittaioli, Annamaria Mazzoni, Giacomo Furlani

Partito Democratico: Chantal Bomprezzi, Thomas Braconi, Michele Brisighelli, Valeria Mancinelli, Maurizio Mangialardi, Emanuela Marguccio, Paolo Paladini, Simone Pugnaloni, Lorena Varani

Claudio Bolletta

Democrazia Sovrana Popolare: Claudio Bolletta, Adriana Brandoni, Andrea Loccioni, Svetlana Strugova, Vittorio Paolini, Daniele Gobbi, Sergio Taccheri, Barbara Bolletta

Francesco Gerardi

Forza del Popolo: Ana Isabel Belen Patetta Montenegro, Carmela Augello, Simona Belluccini, Cristina Giulietti, Federica Arzeni, David Camilletti, Giacomo Passetti, Giovanni Cecciliani, Stefano Iannetti

Lidia Mangani

Partito Comunista Italiano: Lidia Mangani, Luca Cercamondi, Roberta Coletta, Giuseppe Donninelli, Loretta Boni, Ruggero Giacomini, Maria Renata Priori, Maurizio Belligoni, Vinicio Cerqueti

Beatrice Marinelli

Evoluzione della Rivoluzione: Beatrice Marinelli, Lorenzo Giuliodori, Alessandro Capucci, Franco Sorci, Maria Rosaria Borgognoni, Stefania Giorgino, Daniele Mastropasqua, Maurizio Vicari, Paolo Di Tommaso

Forse non tutti sanno che…….

Parte 2 – L’attuale Consiglio Regionale delle Marche

Il Consiglio Regionale delle Marche uscente, attualmente ora in carica, è composto da 31 consiglieri (30 eletti più il Presidente). I gruppi consiliari rappresentano la maggioranza di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Civici Marche, UCD Popolari Marche e Gruppo Misto) e l’opposizione (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle).

Composizione del Consiglio

Il Consiglio Regionale delle Marche (XI legislatura) è attualmente composto da:

– Maggioranza (centrodestra e alleati): 22 consiglieri (8 di Fratelli d’Italia, 6 di Forza Italia, 5 della Lega, 1 di Civici Marche, 1 di UCD Popolari Marche e 1 del Gruppo Misto)

– Opposizione: 9 consiglieri (8 del Partito Democratico, 1 del Movimento 5 Stelle).

La Giunta regionale

Presidente: Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia)

Vicepresidente: Filippo Saltamartini (Lega, Sanità, Servizi sociali, Sicurezza)

Assessori: Goffredo Brandoni (FdI, Bilancio), Andrea Maria Antonini (Lega, Attività produttive), Francesco Baldelli (FdI, Infrastrutture), Stefano Aguzzi (FI, Ambiente), Chiara Biondi (Lega, Cultura e Istruzione).

Indennità e compensi

Indennità lorda mensile: circa 10.000 € (netti 6.500–7.000 €)

– Rimborso spese: circa 3.000 € mensili

– Indennità di funzione per presidenti di commissione, capigruppo e assessori

In sintesi:

– Consigliere semplice: 6.500–7.000 € netti + rimborsi

– Con incarichi di rilievo: fino a 9.000–10.000 € netti

Elezioni Regionali 2020 – Quanti erano i voti necessari?

Presidente eletto: Francesco Acquaroli con 361.186 voti (49,13%)

Maurizio Mangialardi: 274.152 voti (37,29%)

Gian Mario Mercorelli: 63.355 voti (8,62%)

Per l’elezione dei consiglieri regionali erano sufficienti circa 1.000–1.500 preferenze personali nelle liste sopra soglia. I più votati hanno superato le 10.000 preferenze personali.