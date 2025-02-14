Al Teatro La Fenice di Senigallia “Magnifica presenza” di Ferzan Ozpetek Serra Yilmaz, Tosca D'Aquino ed Erik Tonelli in scena sabato 20 e domenica 21 dicembre

La stagione di prosa del Teatro La Fenice di Senigallia proposta da Comune e AMAT con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche e la collaborazione della Compagnia della Rancia, prosegue sabato 20 e, fuori abbonamento, domenica 21 dicembre con Magnifica presenza uno spettacolo di Ferzan Ozpetek con Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli e con Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella.

Ferzan Ozpetek torna a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, Magnifica presenza. Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con Mine vaganti, e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult portando con sé in questa avventura una compagnia di attori esplosivi: Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella saranno i grandi protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto.

Lo spettacolo è prodotto da Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Monica Gaetani, le luci di Pasquale Mari.

Biglietteria e informazioni Teatro La Fenice 071/7930842 e. 335/1776042 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30). Biglietteria aperta giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20, il giovedì e il sabato anche dalle 10.30 alle 12.30, nei giorni di spettacolo da due ore prima dell’inizio; vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). AMAT 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio spettacoli ore 21 sabato 20, ore 17 replica di domenica 21.