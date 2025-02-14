I Carabinieri di Senigallia in visita al reparto di pediatria dell’ospedale cittadino Ai piccoli pazienti consegnati doni natalizi, pensati per regalare un sorriso, mentre alla struttura sono state donate televisioni

La mattina di giovedì 18 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Senigallia si sono recati in visita presso il reparto di pediatria dell’ospedale cittadino per portare un momento di sollievo e vicinanza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, in occasione delle imminenti festività natalizie.

Un gesto simbolico ma ricco di significato, con il quale i militari hanno voluto esprimere solidarietà e calore umano a chi, in questi giorni di festa, si trova a vivere un momento delicato lontano da casa. Ai piccoli pazienti sono stati consegnati doni natalizi, pensati per regalare un sorriso, mentre al reparto sono state donate televisioni, con l’intento di rendere più confortevole la degenza e alleggerire le giornate.

“La nostra presenza oggi – ha dichiarato il Comandante della Compagnia, Capitano Felicia Basilicata – è un modo per rafforzare il legame tra l’Arma dei Carabinieri, l’ospedale e la comunità. In questi giorni di festa, non possiamo dimenticare chi sta affrontando difficoltà, soprattutto i più piccoli”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio spirito di prossimità e sostegno che i Carabinieri continuano a dimostrare verso le realtà sanitarie e sociali del territorio, sottolineando il valore della presenza delle forze dell’ordine non solo per garantire sicurezza, ma anche umanità e vicinanza.