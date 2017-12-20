“Un confronto vero, rispettoso e sui temi: la politica può ancora essere questo” Dario Romano e Marco Lion si sono confrontati pubblicamente in vista delle primarie del centrosinistra a Senigallia

Presenti, davvero: una comunità che si ritrova per costruire il futuro di Senigallia, assieme a Dario Romano.

Il Comitato “Presenti per il futuro di tutti – Dario Romano Sindaco” desidera ringraziare di cuore tutte le cittadine e i cittadini che hanno assistito alla bella e partecipata serata di confronto del 16 dicembre all’Auditorium San Rocco.

Una sala piena, un clima attento e rispettoso, un dibattito vero: non semplici spettatori, ma persone che hanno scelto di esserci, di ascoltare, di confrontarsi. Il dialogo tra Dario Romano e Marco Lion ha dimostrato che la politica può ancora essere questo: ascolto, confronto civile, rispetto delle idee. Diversità di visioni, certo, ma unite da un obiettivo comune: il bene di Senigallia e la costruzione di un progetto credibile per il suo futuro.

È emersa con chiarezza un’idea di città alternativa a quella attuale: più vicina alle persone, con servizi che funzionano, attenzione alle frazioni, qualità della vita, sport, sanità e un’urbanistica pensata per migliorare davvero il quotidiano dei cittadini. Un percorso che non nasce oggi, ma che finalmente sta prendendo forma insieme ai cittadini.

Questo spirito di partecipazione non si ferma. Il nostro percorso di ascolto avviato lunedì a Montignano e proseguito mercoledì a Scapezzano continua oggi a Borgo Passera, per incontrare altre persone, raccogliere idee, costruire una visione condivisa.

E il prossimo appuntamento è già fissato: domenica 21 dicembre alle ore 17.30 al Caffè Ghinelli, per un aperitivo insieme, farci gli auguri di Natale e sostenere il percorso della campagna per le primarie di Dario. Un’occasione informale per stare insieme, conoscersi e continuare a camminare nella stessa direzione.

Quando il centrosinistra è unito e aperto, nascono cose belle. E questo è solo l’inizio.

Comitato “Presenti per il futuro di tutti – Dario Romano Sindaco”