Nuovi orari di apertura per la Pinacoteca Diocesana di Senigallia Visite guidate gratuite ogni domenica

Arriva settembre e cambiano gli orari autunno-inverno per le visite alla Pinacoteca di Senigallia dove poter ammirare “Et incarnatus est – Un itinerario per riscoprire il dono della vita” il grande evento espositivo giubilare della Diocesi senigalliese con la curatela di Elide Oro e Lorenza Zampa.

Confermati gli ingressi gratuiti, la ricca galleria nelle sale dell’appartamento del cardinale affacciate sull’elegante piazza del duomo sarà aperta nelle giornate di sabato, domenica e festivi, con orario 9-12/16-19.

Un percorso che ha il suo cuore nella mostra “Immagini di maternità. La bellezza della vita che nasce” e che unisce nell’Anno Giubilare tutte le Diocesi marchigiane, grazie alla profonda sinergia tra Chiese locali e Conferenza Episcopale Marchigiana, per una iniziativa di vasto respiro regionale, con la volontà di fare rete tra le diverse realtà diocesane, realizzando così un progetto unico e condiviso. Un percorso che nell’autunno-inverno vedrà anche ogni domenica un appuntamento di vera eccezione grazie alle visite guidate gratuite in programma alle ore 17 (non occorre prenotazione, visita in lingua italiana sino a disponibilità dei posti) per un approfondimento fra arte e cultura di una mostra giubilare per una nuova condivisione nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, da proseguire poi nelle varie sedi dei musei diocesani delle Marche: www.musei.chiesacattolicamarche.it/ .

La Pinacoteca di Senigallia è aperta sabato, domenica e festivi, in orario 9-12/16-19, con ingresso gratuito.

Info: www.diocesisenigallia.it

