Calcio: in Seconda si riprenderà così L'Olimpia Ostra Vetere può ancora sognare la promozione

Ancora fermo nell’ultimo fine settimana il torneo di Seconda Categoria che dopo aver osservato il riposo per la Pasqua, anche sabato scorso non ha giocato per via dei funerali di papa Francesco, che a differenza di quanto accaduto per il torneo di Eccellenza (regolarmente in campo domenica 27 aprile) si è fermato come tutti i campionati che abitualmente giocano al sabato, quindi Promozione, Prima, Seconda e Terza.

Così si riprenderà sabato prossimo, con la penultima giornata e lo si farà con la tensione altissima nel girone C perché mentre nel D il Loreto ha già festeggiato due volte, vincendo sia il raggruppamento che la Coppa Marche, nel C Le Torri Castelplanio e Cupramontana sono separate da un solo punto, con l’Ostra Vetere a -3.

Difficile il calendario per il Cupramontana che rende visita all’Avis Arcevia in piena zona play-off mentre Le Torri Castelplanio affrontano il Corinaldo.

Da decidere anche chi andrà ai play-off e ai play-out mentre si conoscono già da tempo i nomi delle ultime che retrocedono direttamente, cioè Borgo Molino nel C e Europa Costabianca nel D.

La stagione regolare terminerà poi il 10 maggio con la trentesima e ultima giornata.

Questi i match con cui si riprenderà dopo la sosta.

Girone C

Programma 29° Giornata, sabato 3 maggio.

Avis Arcevia-Cupramontana; Le Torri Castelplanio-Corinaldo; Monsano-Aurora Jesi; Monte Porzio-Olimpia Ostra Vetere; Monte Roberto-Trecastelli; Senigallia Calcio-Rosora Angeli; Serrana 1933-Chiaravalle; Terre del Lacrima-Borgo Molino

Classifica.

Le Torri Castelplanio 55; Cupramontana 54; Olimpia Ostra Vetere 52; Avis Arcevia 47; Chiaravalle, Trecastelli 46; Monte Roberto 45; Corinaldo 42; Aurora Jesi 36; Terre del Lacrima, Rosora Angeli 35; Monsano 33; Serrana 1933 27; Monte Porzio 23; Senigallia Calcio 21; Borgo Molino 10.

Girone D.

Partite 29° Giornata sabato 3 maggio.

Agugliano Polverigi-Ankon Dorica; Giovane Offagna-Candia Baraccola; GLS Dorica-Osimo Stazione Five; Leonessa Montoro-Villa Musone; Loreto-Falconarese; Nuova Sirolese-Europa Calcio Costabianca; Piano San Lazzaro-Camerano; SA Castelfidardo-Palombina Vecchia

Classifica.

Loreto 63; Agugliano Polverigi 56; Ankon Dorica 52; Palombina Vecchia 48; GLS Dorica 47; SA Castelfidardo 46; Piano San Lazzaro 42; Nuova Sirolese 41; Osimo Stazione Five, Villa Musone 35; Candia Baraccola, Leonessa Montoro 32; Falconarese 31; Camerano 27; Giovane Offagna 20; Europa Calcio Costabianca 8.