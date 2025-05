Francesco Varagona confermato presidente di Adiconsum Marche APS Lo ha deciso il Congresso svolto a Senigallia: "Consumo consapevole e futuro sostenibile"

Confermato alla guida dell’Adiconsum Marche APS Francesco Varagona, lo ha deciso il Congresso che si è concluso a Senigallia. In squadra con Varagona sono stati eletti Alessandro Mancinelli e Cristiana Tombesi.

“Nel complesso scenario di transizioni ecologica, digitale, demografica e sociale, il compito di un’associazione dei consumatori non si limita più alla sola tutela ex post dei diritti lesi. È fondamentale costruire una cittadinanza attiva e consapevole, affiancando alla protezione individuale l’azione collettiva per accrescere competenze, promuovere relazioni e generare partecipazione – ha dichiarato Varagona, a margine dello scrutinio – Il consumatore non è più un soggetto debole da difendere, ma deve diventare protagonista di un’economia più giusta e sostenibile, attraverso scelte quotidiane che premiano imprese responsabili e rispettose del bene comune.”

Il Congresso ha rappresentato anche un’occasione per tracciare un bilancio del triennio 2022-2024, segnato da risultati significativi: oltre 3.000 iscritti stabili, 53 incontri pubblici dedicati al consumo responsabile e alla prevenzione delle truffe, più di 10.000 pratiche gestite, quasi 2.000 conciliazioni concluse nel 95% dei casi con esito favorevole per gli associati, oltre 12.000 persone ricevute agli sportelli e più di 23.000 contatti attraverso telefono, email e sito web.

“I dati confermano come Adiconsum Marche sia un presidio fondamentale per la tutela dei cittadini – ha concluso Varagona – e per accompagnare i consumatori nelle scelte consapevoli, capaci di orientare il mercato verso un futuro più equo e sostenibile.”