Fabriano: pubblicata la gara per realizzare il nuovo Polo delle Emergenze Urgenze La nuova struttura ospiterà diagnostica dedicata, posti-letto di terapia intensiva e semi-intensiva e blocco operatorio

È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori, del valore di oltre 20 milioni, del nuovo Polo Emergenze Urgenze dell’Ospedale Engles Profili di Fabriano. Le ditte interessate possono presentare la propria offerta fino al 26 maggio.

“La pubblicazione della gara per aggiudicare i lavori per la realizzazione del nuovo polo dell’ospedale di Fabriano – ha dichiarato il presidente della Regione Francesco Acquaroli – è un ulteriore passo avanti per ampliare i servizi sanitari sui territori e in questo caso nelle aree interne, con un investimento di oltre 20 milioni, che va a potenziare la struttura sanitaria con un polo moderno, antisismico e all’avanguardia per rispondere ai bisogni dei cittadini e garantire migliori spazi per chi vi opera e chi ne usufruisce. Proseguiamo in questa direzione e nel lavoro di riequilibrio territoriale che stiamo portando avanti non solo tramite la riforma del sistema sanitario regionale ma anche con importanti investimenti come questo”.