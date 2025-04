Prima presentazione pubblica in città per un libro sulla Resistenza a Senigallia Il libro, scritto da 7 autori, è già in libreria: se ne parlerà il 24 aprile alle 21.15

Grande appuntamento, giovedì 24 aprile 2025, alle ore 21.15, alla Sala del Fico del Palazzetto Baviera di Senigallia, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione:

l’Associazione di Storia Contemporanea presenta il nuovo libro “La Resistenza in periferia” (a cura di Marco Severini, 1797 edizioni, 2025, pp. 142), dedicato al territorio senigalliese e marchigiano. Era da tempo avvertita l’esigenza di disporre di una pubblicazione insieme di sintesi e di ricerca sugli eventi che hanno visto protagonista il nostro territorio tra il settembre del 1943 e il settembre 1944, un anno che ha decisamente cambiato il corso degli eventi storici.

I sette autori e autrici di questo libro hanno optato per un approccio lineare sul piano linguistico, puntuale sul piano storiografico e finalmente equo sul piano dei rapporti di genere: metà del libro è dedicato all’apporto dato al movimento di liberazione dagli uomini e l’altra metà da quello offerto delle donne, un apporto che non è stato minoritario e secondario come comunemente si pensa, ma coraggioso, determinato e originale.

Se solo si considera che nelle manifestazioni resistenziali dopo la fine della seconda guerra mondiale solo in alcuni reparti piemontesi ed emiliani fu concesso alle partigiane di sfilare accanto ai colleghi maschi, si può dire che in questo ottantesimo anniversario della Liberazione una paritarietà almeno storiografica è stata raggiunta.

Il libro offre in realtà molto di più, ricostruendo non solo il ruolo di uomini e donne, di vicende cruciali che abbiamo magari sentito citare ma su cui non ci siamo mai fermati più di tanto, ma una disamina attenta di quello che accadde per le nostre genti come per tutti gli italiani ciò all’indomani dell’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre 1943: il vuoto e il disorientamento esistenziale, le primissime forme di resistenza di marchigiani nelle Marche e fuori della regione, con esempi negativi e positivi, casi rimasti sepolti nell’oblio per troppo tempo, l’offensiva alleata fiancheggiata dall’attività partigiana e dal contributo del Corpo italiano di liberazione; compaiono focus interamente dedicati a partigiane e resistenti (comprese quelle civili, espressione di una Resistenza senz’armi) un altro sul rastrellamento di Arcevia, una rassegna di carattere storiografica e, infine, un capitolo intitolato “Storie resistenti” in cui trovano spazio vicende importanti come dimenticate.

Anche questa occasione vede l’Associazione di Storia Contemporanea proporre un evento in collaborazione con importanti realtà del territorio: infatti il libro è stato sostenuto dalle ANPI di Senigallia, Val Cesano e Ascoli Piceno. Presentano la prof.ssa Fulvia Principi, dell’Istituto Gramsci, Mabel Morri, presidente dell’ANPI Senigallia sezione Giulia Giuliani e Luigi Olivi; intervengono il curatore, la prof.ssa Lidia Pupilli, Direttrice scientifica dell’Associazione di Storia Contemporanea, e il co-autore Andrea Pongetti, socio fondatore dell’ente proponente. Spazio conclusivo per il dibattito.

La presentazione verrà replicata domenica 27 aprile alla Biblioteca Comunale di San Filippo sul Cesano (Mondavio) alle ore 18.00, evento a cura dell’ANPI Val Cesano che delizierà i presenti con il “biscotto del partigiano”. Copia del libro “La Resistenza in periferia” è stata donata alla Biblioteca “Antonelliana” di Senigallia: la pubblicazione, che verrà presentata al prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino, si trova già nelle librerie cittadine.

