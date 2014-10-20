Logo farmacieFarmacie di turno


AST di Ascoli Piceno: 52 assunzioni per rafforzare la sanità territoriale

Il piano presentato all'ospedale "Madonna del Soccorso" di San Benedetto del Tronto

Cronaca
52 nuove assunzioni per la sanità territoriale dell’AST di Ascoli Piceno27 infermieri, 23 operatori socio-sanitari e 2 assistenti sociali. Sono i numeri dell’aggiornamento straordinario del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), presentato venerdì 2 gennaio all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto.

All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, il direttore generale dell’AST di Ascoli Piceno, Antonello Maraldo, il direttore sanitario Maria Bernadette Di Sciascio e il dirigente dell’unità operativa complessa ‘Organizzazione risorse umane e supporto all’area politiche del personale’, Marianna Catalini.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
