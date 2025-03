Il TAR ha annullato l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti in house della Provincia "Questa amministrazione non segue il branco", sottolinea il sindaco Di Senigallia

Il TAR delle Marche ha annullato definitivamente la delibera di affidamento del servizio di raccolta rifiuti in house della Provincia.

Il 27 settembre scorso i Comuni della Provincia di Ancona avevano preso questa decisione a maggioranza, con il voto contrario del Comune di Senigallia e del Comune di Morro d’Alba.

Altri sei Comuni si erano astenuti, mentre tutti gli altri si erano espressi a favore. Il nostro voto contrario si basava su diverse criticità presenti nella delibera, tra cui il fatto che nella relazione non venivano chiariti i motivi per cui la scelta fosse la più vantaggiosa, come previsto dalla legge.

Ieri il TAR ha effettivamente rilevato questa carenza, ponendola alla base della sua decisione. Non è certo mia intenzione dire “ve l’avevamo detto”, anche se oggi, dopo tutte le critiche strumentali che ci sono state mosse, sarebbe legittimo, ma voglio riflettere con tutti voi sulle conseguenze che abbiamo vissuto a livello cittadino, a causa della propaganda di chi scrive senza documentarsi.

Nei giorni successivi alla delibera, infatti, i consiglieri di minoranza e il PD mi hanno accusato pretestuosamente di aver relegato “Senigallia in un ruolo sempre più marginale a livello provinciale e regionale” con il nostro voto e ci avevano esortato a modificare la nostra posizione, dandoci di fatto degli incapaci. A nulla è valsa la mia comunicazione, in cui ribadivo che la nostra scelta era frutto di un’attenta analisi della delibera, che presentava evidenti carenze.

Nonostante infatti le nostre puntualizzazioni, le repliche avverse sono rimaste generiche e pretestuose, dimostrando che, come

al solito, nessuno dei “critici di professione” aveva realmente letto o compreso il testo. Era quindi inutile continuare in questa sterile polemica, almeno fino all’esito del TAR, che ieri ha annullato tutto.

Ho atteso diverse ore prima di scrivere questo comunicato per vedere se qualcuno di coloro che ci hanno criticato ad ottobre e novembre, avesse dato notizia o commentato l’epilogo della vicenda.

Nessuno di loro ha commentato la notizia, così come nessuno di loro ha mai lamentato, come avrebbe dovuto, che dal 2017 questa è la terza delibera di affidamento in house bocciata dal giudice amministrativo (da quando amministriamo Senigallia abbiamo sempre votato contro a queste delibere), nessuno di loro si è mai posto il problema che, a causa di questa insistenza nel prendere decisioni non corrette, l’inutile contenzioso è aumentato.

Nessuno di costoro ha mai posto il dubbio, come abbiamo fatto noi nelle sedi competenti che il servizio così delicato e di rilevanza economica continua a essere gestito con proroghe, senza ricorrere a un nuovo affidamento, il che solleva non poche perplessità. Tutto tace: addirittura nessuno dei critici locali si pone il problema se questo sistema, contro cui ci siamo opposti, possa avere ricadute negative sulla tariffa e, quindi, sui cittadini. Ora, dopo la sentenza di oggi, tutto ricomincia da capo, e ho già garantito al Presidente della Provincia e ai colleghi Sindaci con cui ho parlato stamane la nostra disponibilità a trovare una soluzione condivisa e legittima per superare questo stallo. Permettetemi, però, di rivolgermi oggi ai politici di Senigallia che ci hanno ingiustamente criticato.

A tutti costoro rispondo che la maggioranza consiliare a Senigallia non “segue il branco”, come invece loro suggerivano e sono abituati a fare, ma decide autonomamente, dopo essersi documentata, ponendo come prioritaria la tutela del benessere dei cittadini.

Mi auguro che tutti i consiglieri comincino a seguire questo sistema: avremo certamente un dibattito politico costruttivo e degno di questo nome.

Massimo Olivetti