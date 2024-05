Roberto Polverari, fotografo, amante della natura e socio fondatore del GSA Senigallia Il ricordo del Gruppo Società e Ambiente

196 Letture Cronaca

Il Gruppo Società e Ambiente si unisce al ricordo ed al dolore per la scomparsa di Roberto Polverari.

Già tra i soci fondatori nel lontano 1982, aveva seguito sempre con attenzione ed affetto le tante attività della Associazione e partecipato attivamente fino a quando le sue condizioni di salute lo hanno permesso.

Con la sua immancabile macchina fotografica, insieme alla sua innata curiosità, ha immortalato tantissime nostre attività e speriamo che questo patrimonio non vada perduto.

Vorremmo ricordare che proprio da Roberto, Robertino per tutti gli amici, ci siano arrivate le prime segnalazioni e documentazioni fotografiche del glicine di Via dei Commercianti, ora inserito fra gli alberi monumentali delle Marche e citato nell’ultimo volume di Valido Capodarca.

Come non possiamo dimenticare le ultime partecipazioni alle nostre passeggiate cittadine, non molto tempo fa, lui che ci seguiva in auto, con tutta la sua tenacia, non riuscendo più a camminare speditamente.

Caro Robertino, il GSA non ti dimenticherà mai.